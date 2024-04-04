ЗМІ на Ближньому Сході поширюють інформацію, що протягом 48 годин Іран може почати військову операцію проти Ізраїлю.
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Іран може напасти на Ізраїль впродовж 2 діб
Видання Fox News пише, що такими даними нібито володіє американська розвідка ЦРУ й вона вже попередила про плани Ірану ізраїльську сторону.
За повідомленням ліванського панарабського супутникового телеканалу новин Al Mayadeen, Іран планує комбіновану атаку безпілотниками й ракетами, які планує випустити по стратегічних об'єктах на території Ізраїлю.
Тим часом ізраїльські ЗМІ пишуть, що на цьому тижні відбулась серія зустрічей між окремими лідерами палестинського опору та дипломатами й військовими Ірану.
Зустрічі, що відбулися між главою Політбюро ХАМАС Ісмаїлом Ханією і генеральним секретарем Палестинського ісламського джихаду (ПІД) Зіядом ан-Нахалою та високопоставленими іранськими чиновниками в Тегерані, були "не випадковістю",
– мовиться в повідомленні Israel Hayom.
Що передувало
- 1 квітня консульство Ірану в Сирії зазнало авіаудару. Під час атаки загинув старший командир Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) Мохаммад Реза Захеді. Крім нього, загинув ще один генерал і п'ять військових радників.
- Сирійські та іранські ЗМІ звинувачують в ударі Ізраїль. Натомість Ізраїль не взяв на себе відповідальність за цей напад.
- Повідомляється, що високопосадовці Ірану відреагували на напад, заявивши, що їхня країна вже має повне право відповісти на напад Ізраїлю на їхнє консульство.