СМИ на Ближнем Востоке распространяют информацию, что в течение 48 часов Иран может начать военную операцию против Израиля.
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Иран может напасть на Израиль в течение 2 суток
Издание Fox News пишет, что такими данными якобы обладает американская разведка ЦРУ и она уже предупредила о планах Ирана израильскую сторону.
По сообщению ливанского панарабского спутникового телеканала новостей Al Mayadeen, Иран планирует комбинированную атаку беспилотниками и ракетами, которые планирует выпустить по стратегическим объектам на территории Израиля.
Между тем израильские СМИ пишут, что на этой неделе состоялась серия встреч между отдельными лидерами палестинского сопротивления и дипломатами и военными Ирана.
Встречи, состоявшиеся между главой Политбюро ХАМАС Исмаилом Ханией и генеральным секретарем Палестинского исламского джихада (ПИД) Зиядом ан-Нахалой и высокопоставленными иранскими чиновниками в Тегеране, были "не случайностью",
– говорится в сообщении Israel Hayom.
Что предшествовало
- 1 апреля консульство Ирана в Сирии подверглось авиаудару. Во время атаки погиб старший командир Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Реза Захеди. Кроме него, погиб еще один генерал и пять военных советников.
- Сирийские и иранские СМИ обвиняют в ударе Израиль. Зато Израиль не взял на себя ответственность за это нападение.
- Сообщается, что чиновники Ирана отреагировали на нападение, заявив, что их страна уже имеет полное право ответить на нападение Израиля на их консульство.