СМИ на Ближнем Востоке распространяют информацию, что в течение 48 часов Иран может начать военную операцию против Израиля.

Смотрите также Израиль атаковал резиденцию высокопоставленных военных Ирана в Сирии: там мог погибнуть генерал

Иран может напасть на Израиль в течение 2 суток

Издание Fox News пишет, что такими данными якобы обладает американская разведка ЦРУ и она уже предупредила о планах Ирана израильскую сторону.

По сообщению ливанского панарабского спутникового телеканала новостей Al Mayadeen, Иран планирует комбинированную атаку беспилотниками и ракетами, которые планирует выпустить по стратегическим объектам на территории Израиля.

Между тем израильские СМИ пишут, что на этой неделе состоялась серия встреч между отдельными лидерами палестинского сопротивления и дипломатами и военными Ирана.

Встречи, состоявшиеся между главой Политбюро ХАМАС Исмаилом Ханией и генеральным секретарем Палестинского исламского джихада (ПИД) Зиядом ан-Нахалой и высокопоставленными иранскими чиновниками в Тегеране, были "не случайностью",

– говорится в сообщении Israel Hayom.

Что предшествовало