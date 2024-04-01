По данным СМИ, среди погибших может быть иранский бригадный генерал Мохаммад Реза Захеди. Предварительно известно о гибели от 6 до 8 человек.

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Израиль ударил по резиденции иранских офицеров в Сирии

В иранских СМИ отметили, что связанная с посольством Ирана в Сирии резиденция была местом проживания и отдыха ряда послов, советников и военных деятелей Ирана и Ливана. Военный аналитик Игаль Левин подчеркнул, что среди погибших даже может быть иранский генерал.

Иранцы заявляют, что среди ликвидированных во время сегодняшнего удара в Дамаске иранский бригадный генерал Мохаммад Реза Захеди, высокопоставленный военный деятель Корпуса стражей исламской революции,

– написал офицер Армии обороны Израиля.

Израиль ударил по месту расположения иранских военных офицеров в Сирии / Фото из соцсетей

Аналитик отметил, что вместе с иранским генералом "задвохсотились" еще и несколько иранских дипломатов, ведь резиденция была расположена в посольстве Ирана в Сирии. В издание Times of Israel сообщили, что авиаудары произошли по муниципалитету Меззе в районе Дамаска в Сирии.

Впоследствии Министерство обороны Сирии выступило с официальным заявлением, в котором подтвердило удар по зданию иранского консульства в Дамаске около 17:00 по местному времени. По данным очевидцев, от здания "осталась лишь калитка".

От посольства Ирана в Сирии почти ничего не осталось: смотрите видео

"Это нападение привело к разрушению всего здания, а также к мученической смерти и ранениям всех людей, которые находились внутри", – заявили в сирийском министерстве.

Стоит отметить, что пока иранская сторона официально пока не подтверждала ликвидацию генерала Мохаммеда Реза Захеди. Кроме того, иранские власти не комментировали события, которые произошли возле их посольства в Сирии.

Обратите внимание! Ранее Израиль уже атаковал иранских чиновников, которые находились в Сирии. Так, 20 января в сирийском городе Дамаск были убиты члены "Корпуса стражей исламской революции Ирана" в результате авиаудара Израиля. Тогда, по данным арабских СМИ, погибло 5 иранских командиров.