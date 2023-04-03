В воскресенье, 2 апреля, международные мировые СМИ написали, что, вероятно, армия Израиля сбила летевшие из Сирии самолеты. Очевидно, это не способствует мирному урегулированию и без того напряженных отношений между Иерусалимом и Дамаском.

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Сбитый самолет не был угрожающим

Как отметили в Reuters со ссылкой на армию обороны Израиля (ЦАХАЛ), сбитый самолет ни на одном этапе своего полета не представлял угрозы.

Израиль на протяжении многих лет совершал нападения на то, что он описал как связанные с Ираном цели в Сирии. По данным Сирийской обсерватории по правам человека, только в марте Израиль нанес шесть ударов по территории Сирии,

– также напомнили аналитики.

Что нужно знать об израильско-сирийских отношениях С момента провозглашения независимости Израиля в 1948 году оба государства находятся в состоянии войны. Известно как минимум о трех периодах военной борьбы между Иерусалимом и Дамаском: война за независимость Израиля в 1948 году, Шестидневная война 1967 года и война Судного дня в 1973 году.

Собственно, Сирия никогда не признавала существование Израиля. К тому же до сих пор Дамаск не принимает израильские паспорта для въезда в Сирию.

Источник: Википедия

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Израиль усиливает оборону

Напоследок отметим, что не так давно Израиль запустил свой новейший разведывательный спутник Ofek-13 с авиабазы Пальмахим на побережье Средиземного моря. Важно, что это событие стало первым за почти три года запуском израильского спутника-разведчика.

Как заявляют эксперты, таким образом Иерусалим усиливает свою космическую оборону и на фоне возможной эскалации войны с Ираном и другими странами в регионе.