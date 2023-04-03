У неділю, 2 квітня, міжнародні світові ЗМІ написали, що, ймовірно, армія Ізраїлю збила літаки, які летіли з Сирії. Очевидно, це не сприяє мирному врегулюванню і без того напружених відносин між Єрусалимом і Дамаском.

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Збитий літак не був загрозливим

Як зазначили в Reuters з посиланням на армію оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ), збитий літак на жодному етапі свого польоту не становив загрози.

Ізраїль протягом багатьох років здійснював напади на ті, що він описав як пов'язані з Іраном цілі в Сирії. За даними Сирійської обсерваторії з прав людини, лише в березні Ізраїль завдав шість ударів по території Сирії,

– також нагадали аналітики.

Що потрібно знати про ізраїльсько-сирійські відносини З моменту проголошення незалежності Ізраїлю в 1948 році обидві держави перебувають у стані війни. Відомо як мінімум про три періоди військової боротьби між Єрусалимом та Дамаском: війна за незалежність Ізраїлю у 1948 році, Шестиденна війна 1967 року та війна Судного дня у 1973 році.

Власне, Сирія ніколи не визнавала існування Ізраїлю. До того ж досі Дамаск не приймає ізраїльські паспорти для в'їзду до Сирії.

Джерело: Вікіпедія

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Ізраїль посилює оборону

Наостанок зазначимо, що не так давно Ізраїль запустив свій новітній розвідувальний супутник Ofek-13 з авіабази Пальмахім, що на узбережжі Середземного моря. Важливо, що ця подія стала першим за майже три роки запуском ізраїльського супутника-розвідника.

Як заявляють експерти, у такий спосіб Єрусалим посилює свою космічну оборону та тлі можливо ескалації війни з Іраном та іншими країнами в регіоні.