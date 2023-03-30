Що відомо про супутник

Супутник Ofek-13 несе на борту радіолокаційну станцію з синтезованою апертурою з розширеними можливостями, що дозволить Ізраїлю збирати розвідувальну інформацію незалежно від погодних умов.

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Виготовлений компанією Israel Aerospace Industries (IAI), Ofek-13 є "найсучаснішим у своєму роді зондом з унікальними можливостями радіолокаційного спостереження", принаймні так про нього розповідає компанія виробник. Супутник завершив початкові випробування після запуску, і було підтверджено, що він вже перебуває на цільовій орбіті.

У заяві, опублікованій офісом прем'єр-міністра Ізраїля 29 березня, міністр оборони Йоав Галант назвав запуск Ofek-13 "ще одним важливим прикладом революційних інновацій ізраїльського оборонного відомства". Галант додав, що Ізраїль "продовжить зміцнювати свої можливості в кожному напрямку перед обличчям різних викликів".



Старт ракети "Шавіт" з супутником Ofek-13 28 березня 2023 року / Фото The Prime Minister’s Office of Israel

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Ізраїль посилює свою оборону

Запуск супутника-шпигуна Ofek-13 є останнім із низки заходів, вжитих Ізраїлем для посилення своєї космічної оборони на тлі ескалації напруженості у відносинах з Іраном. У січні ВПС Ізраїлю оголосили про створення підрозділу космічної оборони під назвою "Космічна адміністрація". Підрозділ буде "вивчати шляхи використання Ізраїлем можливих загроз з космосу", повідомляє Jewish News Syndicate.