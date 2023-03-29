Це значне покращення порівняно з попередньою базовою картою компанії Maxar, яка пропонувала 50-сантиметрову роздільну здатність по всьому світу та 30-сантиметрову для окремих міст.

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Сід Діксіт, віце-президент компанії Maxar з інжинірингу та продуктів, зазначив, що вища роздільна здатність нової базової карти дозволить ідентифікувати такі об'єкти, як автобусні зупинки та світлофори, а також надасть більш точне уявлення про нові дороги, рослинність та будівлі. За словами Діксіта, базова карта Vivid Standard буде доступна більш ніж 220 клієнтам, які покладаються на базову карту Vivid. Ці організації використовують базову карту Vivid у поєднанні зі штучним інтелектом для створення 3D-симуляцій для навчання, ігор та планування.

Створення 30-сантиметрової карти

Компанія Maxar збирає 30-сантиметрові знімки з моменту запуску WorldView-3 у 2014 році. Щоб створити глобальну базову карту, Maxar об'єднує близько 400 000 смуг зображень. Послідовність зображень підтримується шляхом поєднання безхмарних знімків, отриманих протягом весни і літа.

Базова карта Vivid Standard включає зображення, отримані з власною роздільною здатністю 30 сантиметрів на піксель, а також зображення з дещо нижчою роздільною здатністю, покращені завдяки застосуванню штучного інтелекту і машинного навчання. Компанія планує продовжувати вдосконалювати базову карту Vivid, а наступним кроком буде досягнення роздільної здатності 15 сантиметрів на піксель.

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Діксіт наголосив, що досягнення роздільної здатності в 15 сантиметрів на піксель дозволить "ще раз на порядок поліпшити можливість більш точного розуміння нашого світу з космосу". Це стало б значним кроком вперед в галузі розвідки Землі, оскільки дозволило б організаціям більш детально і точно відстежувати і аналізувати свої операції і навколишнє середовище.