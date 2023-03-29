Про намір забезпечити позаземний зв'язок компанія заявляла ще у 2018 році. Тепер стало відомо, що обладнання буде відправлено за допомогою ракети компанії SpaceX найближчими місяцями.

Цікаво На Місяці, можливо, знайшли величезну кількість води

Як це буде

Посадковий модуль вирушить до Місяця на ракеті SpaceX, але в польоті він відокремиться від розгінного блоку і попрямує до супутника Землі за допомогою власної рухової системи.

Основою мережі стане базова станція з антеною в місячному посадковому модулі Nova-C, розробленому американською Intuitive Machines, а також місяцехід на сонячних елементах живлення.

LTE-з'єднання буде встановлено між посадковим модулем і місячним ровером.

Інфраструктура буде доставлена в кратер Шеклтон у південній півкулі Місяця.

У Nokia заявили, що технологія розроблялася з урахуванням експлуатації в екстремальних умовах космосу.

Мережу використовуватимуть під час реалізації програми Artemis, в рамках якої перші астронавти мають висадитися на Місяць уже найближчими роками. Мережа дасть змогу астронавтам спілкуватися одне з одним і з центром управління, а також дистанційно контролювати місяцехід і відправляти в режимі реального часу відео та телеметрію на Землю. На думку Moor Insights & Strategy, у майбутньому на Місяці не виключений і видобуток корисних копалин, що вимагає створення розвиненої інфраструктури.

Не виключено, що цей досвід і напрацювання будуть надалі використані й для колонізації інших космічних об'єктів – наприклад, Марса, про заселення якого мріє Ілон Маск. Однак поки що про це мова не йде.