За даними ЗМІ, серед загиблих може бути іранський бригадний генерал Мохаммад Реза Захеді. Попередньо відомо про загибель від 6 до 8 осіб.

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Ізраїль вдарив по резиденції іранських офіцерів у Сирії

В іранських ЗМІ зазначили, що пов'язана з посольством Ірану в Сирії резиденція була місцем проживання та відпочинку низки послів, радників і військових діячів Ірану та Лівану. Військовий аналітик Ігаль Левін наголосив, що серед загиблих навіть може бути іранський генерал.

Іранці заявляють, що серед ліквідованих під час сьогоднішнього удару в Дамаску іранський бригадний генерал Мохаммад Реза Захеді, високопоставлений військовий діяч Корпусу вартових ісламської революції,

– написав офіцер Армії оборони Ізраїлю.

Ізраїль вдарив по місцю розташуванню іранських військових офіцерів у Сирії / Фото з соцмереж

Аналітик наголосив, що разом з іранським генералом "задвохсотилися" ще й кілька іранських дипломатів, адже резиденція була розташована у посольстві Ірану в Сирії. У видання Times of Israel повідомили, що авіаудари відбулися по муніципалітету Меззе в районі Дамаска у Сирії.

Згодом Міністерство оборони Сирії виступило з офіційною заявою, в якій підтвердило удар по будівлі іранського консульства в Дамаску близько 17:00 за місцевим часом. За даними очевидців, від будівлі "залишилася лише хвіртка".

Від посольства Ірану в Сирії майже нічого не залишилося: дивіться відео

"Цей напад призвів до руйнування всієї будівлі, а також до мученицької смерті та поранень усіх людей, які перебували всередині", – заявили у сирійському міністерстві.

Варто зазначити, що наразі іранська сторона офіційно поки не підтверджувала ліквідацію генерала Мохаммеда Реза Захеді. Крім того, іранська влада не коментувала події, які сталися біля їхнього посольства у Сирії.

Зверніть увагу! Раніше Ізраїль вже атакував іранських високопосадовців, які перебували у Сирії. Так, 20 січня у сирійському місті Дамаск були вбиті члени "Корпусу вартових ісламської революції Ірану" внаслідок авіаудару Ізраїлю. Тоді, за даними арабських ЗМІ, загинуло 5 іранських командирів.