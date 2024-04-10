Подполковник Генерального штаба Армии обороны Израиля в запасе Марк Бабот рассказал 24 каналу, что в этом консульстве происходила вся координация деятельности Ирана, Хезболлы, а также шиитской полиции в Сирии и Ираке. Это был главный штаб террористической деятельности Ирана против Израиля.

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Легитимный военный акт Израиля

По мнению Бабота, в Международном суде Израиль будет иметь все карты для того, чтобы доказать, что удар по штабу – это абсолютно легитимный военный акт против агрессии.

В этот момент в консульстве было совещание, в котором участвовали три генерала. Один из них – это командир Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) в Сирии и Ливане. Вторым был его заместитель и непосредственный финансовый директор всей этой операции. Третьим был генерал, ответственный за разведку. Там готовились террористические акты и действия против Израиля,

– подчеркнул Бабот.

Иран объявил о том, что удар был нанесен по территории самого Ирана – а консульство имеет дипломатический статус, – поэтому они обещают, что ответ будет полномасштабным: или удары по израильским посольствам или представительствах, или еврейских общинах в мире, как это было в Аргентине, Болгарии или других странах.

На Кипре тоже были попытки Ирана ударить по израильским представителям, посольствах и даже отдельным туристам. Также можно ожидать массированный или масштабный ответ со стороны Ливана, Сирии, Ирака и Йемена. Но это и так продолжается с 8 октября 2023 года.

Не новая война

Израиль ведет войну с Ираном уже 20 лет. Израиль постоянно уничтожал ядерную программу Ирана, потому что это представляло опасность для всего мира, и даже похитил атомный архив из Тегерана. Это было действие израильской разведки Моссад. Поэтому Израиль уже долгие годы ведет войну с Ираном – это не что-то новое.

Некоторые специалисты считают, что Иран может ударить непосредственно со своей территории, что будет считаться казусом белли против Израиля. До сих пор Иран не бил непосредственно по территории Израиля, а только со стороны своих "прокси" – Ливана, Сирии, Ирака и Йемена.

Справка. Казус белли (лат. casus belli, "повод для войны") – это формальный повод для развязывания войны одним государством против другого. Часто использовался государствами для сокрытия истинных целей и причин войны.

На израильско-сирийско-ливанской границе погибло уже около 30 израильтян – военных и гражданских. Израиль отвечает огнем по территориям Ливана и Сирии, и, практически, продолжается полномасштабная война. Единственное, что она не маневренная, то есть там не было ни одной израильской атаки и атаки Хезболлы. Были попытки перейти границы, но они, к счастью, не имели успеха,

– отметил подполковник.

Сама Хезболла начала эту ничем не спровоцированную войну 8 октября 2023 года на северной границе с единственной целью – помочь ХАМАСу на юге.

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