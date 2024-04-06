США обеспокоены возможным ударом Ирана по объектам на территории Израиля, в частности американских. Два неназванных американских чиновника заявили, что Иран, возможно, планирует нанести удар из-за ракетной атаки на иранское консульство в Сирии.

Читайте также Остался последний очаг ХАМАС, но вмешался Вашингтон: что произошло между Израилем и США

Официальные лица считают, что любые возможные действия Ирана, скорее всего, будут направлены не против гражданских, а против военных или разведывательных целей.

США предупредили Иран

Другой официальный представитель США в комментарии CNN сообщил, что Вашингтон также рассматривает возможность нападения Ирана на американские активы в регионе. По его словам, это может произойти уже в течение недели.

Отмечается, что высокопоставленные чиновники сейчас считают нападение со стороны Ирана "неизбежным". Такой взгляд разделяют и их израильские коллеги.

Стоит отметить, что Вашингтон предостерег Тегеран от использования удара для дальнейшей эскалации напряженности на Ближнем Востоке.

Мы получили сообщение из Ирана после удара по Дамаску. В ответ мы ясно дали понять, что не стоим за ударом,

– сообщил чиновник NBC News.

США также предупредили Иран, чтобы он не использовал этот удар как повод для дальнейшей эскалации в регионе или нападения на объекты или персонал США.

Что предшествовало событиям