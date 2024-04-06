США занепокоєні можливим ударом Ірану по об'єктах на території Ізраїлю, зокрема американських. Два неназвані американські чиновники заявили, що Іран, можливо, планує завдати удару через ракетну атаку на іранське консульство в Сирії.

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Офіційні особи вважають, що будь-які можливі дії Ірану, швидше за все, будуть спрямовані не проти цивільних, а проти військових або розвідувальних цілей.

США попередили Іран

Інший офіційний представник США у коментарі CNN повідомив, що Вашингтон також розглядає можливість нападу Ірану на американські активи в регіоні. За його словами, це може статися вже протягом тижня.

Зазначається, що високопоставлені чиновники зараз вважають напад з боку Ірану "неминучим". Такий погляд поділяють і їхні ізраїльські колеги.

Варто зазначити, що Вашингтон застеріг Тегеран від використання удару для подальшої ескалації напруженості на Близькому Сході.

Ми отримали повідомлення з Ірану після удару по Дамаску. У відповідь ми ясно дали зрозуміти, що не стоїмо за ударом,

– повідомив урядовець NBC News.

США також попередили Іран, щоб він не використовував цей удар як привід для подальшої ескалації в регіоні або нападу на об'єкти чи персонал США.

Що передувало подіям