США занепокоєні можливим ударом Ірану по об'єктах на території Ізраїлю, зокрема американських. Два неназвані американські чиновники заявили, що Іран, можливо, планує завдати удару через ракетну атаку на іранське консульство в Сирії.
Читайте також Залишився останній осередок ХАМАС, але втрутився Вашингтон: що сталось між Ізраїлем і США
Офіційні особи вважають, що будь-які можливі дії Ірану, швидше за все, будуть спрямовані не проти цивільних, а проти військових або розвідувальних цілей.
США попередили Іран
Інший офіційний представник США у коментарі CNN повідомив, що Вашингтон також розглядає можливість нападу Ірану на американські активи в регіоні. За його словами, це може статися вже протягом тижня.
Зазначається, що високопоставлені чиновники зараз вважають напад з боку Ірану "неминучим". Такий погляд поділяють і їхні ізраїльські колеги.
Варто зазначити, що Вашингтон застеріг Тегеран від використання удару для подальшої ескалації напруженості на Близькому Сході.
Ми отримали повідомлення з Ірану після удару по Дамаску. У відповідь ми ясно дали зрозуміти, що не стоїмо за ударом,
– повідомив урядовець NBC News.
США також попередили Іран, щоб він не використовував цей удар як привід для подальшої ескалації в регіоні або нападу на об'єкти чи персонал США.
Що передувало подіям
- Ізраїль 1 квітня завдав удару по резиденції високопоставлених іранських військових у Сирії. Місце розташування було у посольстві Ірану в Сирії. За даними ЗМІ, серед загиблих може бути іранський бригадний генерал Мохаммад Реза Захеді. Попередньо відомо про загибель від 6 до 8 осіб. В іранських ЗМІ зазначили, що пов'язана з посольством Ірану в Сирії резиденція була місцем проживання та відпочинку низки послів, радників і військових діячів Ірану та Лівану.
- Високопосадовці Ірану відреагували на напад, заявивши, що їхня країна вже має повне право відповісти на напад Ізраїлю на їхнє консульство.
- Варто також зазначити, що останнім часом Ізраїль посилює оборону. Зокрема не так давно Ізраїль запустив свій новітній розвідувальний супутник Ofek-13 з авіабази Пальмахім, що на узбережжі Середземного моря. Важливо, що ця подія стала першим за майже три роки запуском ізраїльського супутника-розвідника.