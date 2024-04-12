Три американских чиновника сообщили международным СМИ, что Иран направил сообщение Байдену: в случае вмешательства США в конфликт с Израилем, американские войска в регионе подвергнутся нападению. Это произошло на фоне подготовки США и Израиля к возможному возмездию Ирана за авиаудар, унесший жизнь иранского генерала в Дамаске на прошлой неделе.

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Повышение напряженности в регионе

Верховный лидер Ирана угрожал "наказанием для Израиля", но через частные каналы Иран намекнул, что ответ будет ограниченным. Израиль и США считают, что иранская атака может предусматривать запуск баллистических ракет, крылатых ракет и ударных дронов с территории Ирана на израильскую территорию.

Иранское сообщение было таким: мы атакуем силы, которые нас атакуют, поэтому не трогайте нас, и мы не будем трогать вас

– сказал один из американских чиновников.

По словам чиновников, администрация Байдена попросила Израиль сообщать США, и давать им возможность высказаться перед принятием решений о любом возмездии со стороны Израиля. Недавно американский оборонный чиновник сообщил Axios, что США перебрасывают дополнительные активы в регион для усиления усилий по сдерживанию и увеличения защиты американских войск.

Обратите внимание! Как утверждают анонимные источники, Иран сообщил несколько арабских правительств, что они считают США ответственными за израильскую атаку, которая убила иранского генерала в Дамаске. Подчеркнем, что США пытаются дистанцироваться от удара.

Президент Байден и другие американские чиновники публично заявили, что США помогут Израилю защититься от иранских атак. Министр обороны Ллойд Остин в телефонном разговоре с израильским министром обороны Йоавом Галантом в 11 апреля сказал, что Израиль "может рассчитывать на полную поддержку США в защите от иранских атак, которые Тегеран публично угрожал", о чем сообщили в Пентагоне.

Галант сказал Остину, что "прямая иранская атака потребует соответствующего израильского ответа против Ирана". Анонимный американский чиновник сообщил Axios, что из сообщения, полученного через несколько арабских стран, не было понятно, угрожал ли Иран атаковать американские силы, если они помогут Израилю перехватить иранские ракеты, или только если они примут участие в возмездии Израилю.

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Общая оценка американской разведки заключается в том, что иранцы могут атаковать американские силы только если США присоединятся к Израилю в контрнаступлении. Президент Байден сказал журналистам в Белом доме 12 апреля, что он ожидает, что Иран атакует Израиль "скорее, чем позже".

Я не хочу прибегать к конфиденциальной информации, но мое ожидание – скорее, чем позже (то есть быстрее, чем кто-то ожидает – 24 Канал),

– заявил американский лидер, когда его спросили, насколько неизбежна иранская атака на Израиль.

"Мы преданы защите Израиля. Мы поддержим Израиль, мы поможем защитить Израиль, и Иран не достигнет успеха", – добавил Байден.

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