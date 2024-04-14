Напомним, что в течение нескольких дней на Ближнем Востоке фиксировалась напряженная ситуация. В частности, в Израиле готовились к нападению со стороны Ирана, который сегодня последняя осуществила с помощью беспилотников.

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Иран заявил, что "конфликт исчерпан"

По данным CNN, Иран утверждает, что атака беспилотниками по территории Израиля якобы была "ответом на удар по иранскому консульству" в Дамаске, столице Сирии. Здание консульства было полностью разрушено, погибли люди – Иран обещал отомстить.

Уже в ночь на 14 апреля Иран запустил десятки ракет и беспилотников в сторону Израиля. Согласно обнародованным данным, они летели в направлении Кфар-Блюма и Ханиты на севере Израиля.

По состоянию на сейчас же Иран заявил, что конфликт якобы решен, а вопрос "можно считать исчерпанным". Однако конечно, что не обошлось и без условий. Представительство Ирана в ООН обнародовало твит, в котором обратилось к Израилю и дало, так сказать, несколько установок.

Если израильский режим допустит еще одну ошибку, ответ Ирана будет значительно жестче. Это конфликт между Ираном и Израилем, от которого США должны держаться как можно дальше,

– говорится в сообщении.

Как реагируют в мире

Австрия и Чехия выразили поддержку Израилю после нападения Ирана. Кроме того, премьер-министр Великобритании Риши Сунак обнародовал заявление, в котором прокомментировал атаку Ирана на Израиль.

Я решительно осуждаю безрассудное нападение иранского режима на Израиль. Великобритания будет продолжать отстаивать безопасность Израиля и всех наших региональных партнеров, включая Иорданию и Ирак,

– написал он.

Сунак также подчеркнул, что Великобритания вместе с союзниками работает над стабилизацией ситуации и предотвращением дальнейшей эскалации.

Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне также решительно осудил нападение Ирана на Израиль и подтвердил солидарность Франции. Он отметил,, что его страна "предана безопасности Израиля".

В то же время в Нидерландах заявили, что ситуация на Ближнем Востоке" вызывает у них "беспокойство" после нападения Ирана. Премьер страны Марк Рютте напомнил, что ранее они призвали Иран воздержаться от совершения нападения.