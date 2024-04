Во время подготовки к полномасштабному вторжению кремлевские преступники планировали не только захватить большую часть Украины, но и максимально переписать мировой порядок, заставив коллективный Запад согласиться с новыми реалиями. Основную ставку россияне делали на запугивание США и Европы ядерным вооружением, а также на зависимость стран от поставок газа и нефти. Впрочем, в бункере фюрера рассчитывали не только на энергетический шантаж. Понимая, что начало большой войны приведет к панике на рынках, россияне собирались шантажировать мир еще и экспортом зерновых.

Согласно планам Москвы, после оккупации украинских территорий и полного отрезания Киева от моря, Кремль должен был получить монополию на поставки аграрной продукции в мире. Избавившись от Украины как от главного конкурента, захватив урожай и фермерские угодья, россияне хотели шантажировать всех контролем за ценой на пшеницу, ячмень кукурузу и тому подобное. Отказ захватчиков от экспорта нужного количества продукции в страны третьего мира вполне мог привести к массовым беспорядкам, скажем, в Африке. Что бы непременно повлияло на существенное увеличение миграции миллионов людей в Европу.

Понимая это, Путин хотел заставить цивилизованные страны простить ему "маленькую выходку" в Украине: добиться снятия санкций в обмен на гарантии бесперебойного экспорта зерновых и нефтепродуктов потребителям со всего мира.

Параллельно с этим, бункерный фюрер собирался наказать украинцев за попытку выйти из орбиты влияния Кремля. Проведя блицкриг, расставив во главе захваченных территорий подконтрольных Москве коллаборантов, оккупанты планировали провести этнические чистки и устроить настоящий голодомор. Еще перед началом наступления на Украину в феврале 2022-го у россиян был полностью сформирован автопарк зерновозов для вывоза урожая с элеваторов, определен перечень компаний, которые будут экспортировать продукцию за границу, а также проработана схема хотя бы минимального сокрытия торговли украденным.

Редакция 24 Канала раздобыла тысячи документов россиян, которые касаются экспорта зерновых из оккупированных частей Запорожской, Херсонской, Донецкой областей и Крыма. Как Россия продает ячмень и пшеницу в Турцию, Израиль, Ливан, Сирию, Саудовскую Аравию и другие страны мира. При чем здесь подставные (и не очень) компании из ОАЭ и Швейцарии, каким образом рашисты хотя бы для проформы пытаются выдавать краденое зерно за выращенное в России, и как им это удается, читайте в нашем расследовании.

Зерновой коридор как побочный эффект паники

Анализируя действия россиян "на земле", можно с легкостью понять, что им приходилось корректировать свои первоначальные планы буквально на ходу. Захватчики смогли заблокировать Украине доступ к морю, захватили львиную часть южных регионов с огромными фермерскими угодьями. Это привело к панике на рынках и спекуляциям фьючерсами.

Опасаясь, что из-за войны на мировом рынке начнется дефицит, зернотрейдеры серьезно подняли цены буквально на все виды товаров. Страны Африки, Китай и другие потребители аграрки сразу увеличили свой спрос, пытаясь сделать более мощные стратегические запасы на случай кризиса. Россияне мгновенно увеличили поток экспорта, чтобы набить себе карманы кровавыми долларами. Для страны, которая мгновенно оказались под достаточно мощными санкциями, искусственно созданная монополия на продажу аграрной продукции имела важное экономическое значение. За счет закупок нефти и газа европейскими партнерами, а также реализации зерна, рашисты получали возможность минимизировать влияние ограничений на свои внутренние рынки, а также увеличивали возможности по финансированию войны.

Впрочем, рост объемов экспорта, провал блицкрига, а также увеличение давления на Москву со стороны международного сообщества уже в апреле – мае 2022 года привели к откату цен на зерновые до довоенного уровня. Кроме того, россиянам пришлось согласиться с необходимостью открытия коридора для вывоза из черноморских портов украинской продукции. Эта инициатива совсем не была выгодна военным преступникам, поскольку Россия от этого фактически ничего не получала, однако Киев мог хотя бы частично восстановить экспорт своего урожая.

Понятно, что россияне всячески нарушали взятые на себя обязательства, максимально блокировали мощности коридора, а впоследствии и вообще вышли из соглашения, заминировав пути прохода кораблей. Тем не менее остановить вывоз зерна с подконтрольной Киеву территории, они не могли. Освобождение Змеиного, уничтожение крейсера "Москва" и достаточно масштабные удары по кораблям Черноморской флотилии врага, а впоследствии и возвращение контроля над вышками Бойко заставили преступников бежать из северной и северо-западной части моря. Чтобы все же нанести максимальный вред Украине и хоть как-то удержать условную монополию на рынке, россияне сконцентрировали свои усилия на ударах по портовой инфраструктуре и элеваторах. Это, конечно, привело к миллиардным убыткам наших агрокомпаний, однако не повлияло на колебания цен и не дало россиянам никакого стратегического преимущества.

Продразверстка, или Голодомор 3.0

Параллельно с блокированием экспорта зерна морским путем, в марте – мае 2022-го в новооккупированных регионах россияне проводили ускоренную подготовку к внедрению аналога продразверстки. Этот процесс начался, как только военные захватчики установили более-менее качественный контроль над городами и поселками, а также наладили работу оккупационных администраций.

Преступники, действовавшие по приказу из Москвы, начали учет земель и урожая фермеров. Аграриев поставили перед выбором: сотрудничество или нищета и голод.

Рашисты заставляли предпринимателей либо продавать им миллионы тонн зерновых и подсолнечника за бесценок, либо же уничтожали товар, забирали его силой или блокировали возможность куда-то вывезти. Под запретом оказалось и ведение любой деятельности в полях без получения паспорта с двуглавой курицей, а также разрешения на работу.

Фактически единственная причина, почему российские захватчики не устроили на оккупированных территориях полноценный голодомор заключается в том, что война затянулась значительно на более долгий период, чем хотели в Москве. Заниматься столь масштабными наказаниями за сопротивление, а параллельно поддерживать определенный порядок в захваченных городах и проводить наступательные или оборонительные операции, россияне физически не могли. Но нет никакого сомнения в том, что они отнюдь не отказались от повторения действий палачей украинского народа в случае собственной победы.

Пока же они вынужденно ограничились лишь тотальным террором и фактическим похищением зерна без создания тотального дефицита продуктов на Херсонщине и Запорожье. Однако масштабы вывоза и продажи урожая только увеличиваются, а вся прибыль от этих преступных действий оседает в карманах россиян. Большинство аграриев оккупированного Юга оказались практически в рабстве.

Согласно оценкам Bloomberg, в 2022 году россияне забрали у владельцев на Юге Украины только пшеницы на более чем 1 миллиард долларов, однако эта цифра вряд ли является точной. В 2023-м вывоз краденого продолжался в значительно большей степени. Продолжают свои преступления оккупанты до сих пор, ведь спрос на ячмень, пшеницу, рапс, подсолнечник и другие товары на мировом рынке присутствует, а большому количеству стран наплевать на то, что они скупают ворованный товар у фашистов современности. Особенно с учетом того, что в официальных документах страну происхождения товара указывают отнюдь не Украину.

Как Россия экспортирует ворованное украинское зерно по всему миру

География распространения Россией ворованного украинского зерна достаточно велика. Согласно документам, которые получила редакция 24 Канала, 9 компаний с помощью более 30 судов систематически продают урожай в Турцию, Египет, Израиль, Саудовскую Аравию, Сирию, Кению, Ливан, Уганду и Иорданию с момента полномасштабного вторжения. Впрочем, юридических лиц-реализаторов краденого зерна, как и стран-покупателей, значительно больше.



Корабли, причастные к вывозу россиянами украинского зерна / Инфографика 24 Канала

По словам журналистки проекта SeaKrime Центра "Миротворец" Екатерины Яресько, россияне очень активно вывозят зерновые не только из портов Севастополя, но и из Феодосии и Керчи. Всего за 2023 год рашисты экспортировали из Крыма более 2 миллионов тонн урожая. При этом речь идет не об успешной работе отдельных фирм для собственного обогащения, а именно о российской государственной политике.

На захваченных территориях вопросами выкупа или отжимом зерна у фермеров занимаются непосредственно оккупационные администрации. В Запорожской и Херсонской областях россияне создали компанию "Государственный зерновой оператор", в Севастополе частная стивидорная "Авлита" работает под полным прикрытием "государственной" "Объединенной судостроительной корпорации". То же касается "Крейн Марин Контрактор" – фирмы, которой принадлежат MATROS KOSHKA, MIKHAIL NENASHEV и другие корабли, которые демонстрируют невероятную активность. То есть вывоз урожая наших фермеров совсем не может быть инициативой каких-то отдельных предпринимателей. Это именно государственная политика России,

– говорит Яресько.

В общем россияне совсем не чураются прямых поставок украденного в Сирию и заключают контракты с правительством Асада. Тогда как при вывозе в другие страны используют теневые схемы. Бывают и случаи, когда Турция напрямую принимает корабли, вышедшие из крымских портов. Например, недавно в Феодосии загружались семенами подсолнечника 2 судна, которые затем зафиксировали в порту Самсун.

Чаще всего, как отмечает Яресько, злоумышленники переваливают грузы с одного судна в Керченском проливе на другое. Тогда доказать факт продажи краденого значительно сложнее. Это устраивает как покупателей, так и международных игроков рынка, которые благодаря такому подходу получают немалые прибыли.

Когда с российского рынка с началом полномасштабного вторжения вышли крупные зернотрейдеры США и Канады, некоторые международные компании поспешили занять эту нишу. Например, швейцарская Vivalon AG, которая принимала корабли с украденным через свою турецкую "дочку". "Вивалон" в релизах говорит, что поставляет зерно на 5 континентов в 20 стран мира. Так вот по крайней мере часть этого принадлежит Украине, но юридически доказать это очень сложно, потому что отследить судно, которое загружается в наших портах оккупированного Крыма, вполне возможно, однако применение схем по перегрузке такого зерна на другие суда и перепродажи через подставные компании значительно усложняет сбор доказательной базы.

Одна схема на всех

Общая схема продажи россиянами краденого зерна всеми фирмами является абсолютно типичной. Разберем на одном примере, как ворованный украинский ячмень россияне отправляют кораблем NADEZHDA в Турцию.

Украденный урожай россияне сначала привозят в некие центры перевалки в Крыму заранее пригнанными со всех уголков государства-террориста железнодорожными вагонами и зерновозами. Уже здесь, в разных городках полуострова, товар загружают на другие грузовики, а в документах о происхождении указывают какой-то район захваченного полуострова.



Район происхождения никак нельзя считать российским. Да и ячмень совсем не из Крыма / Фото источников 24 Канала

Когда продукция попадает в порт, ее оформляют не как принадлежащую какой-то фирме с оккупированных территорий, а как ту, чьими владельцами является компания с материковой России. Чаще всего фигурируют фирмы из Краснодарского края. Реже – из Москвы или других регионов. В нашем случае с ячменем речь идет как раз о столичной фирме "Торговый дом Фрегат", зарегистрированной на бульваре Зубовском, дом 13, здание 1, помещение 1, кабинет 3.



Дела у "Фрегата" пошли в гору после захвата оккупантами украинского Юга / Скриншот с российского сайта проверки контрагентов

Следующим этапом россияне начинают оформлять в порту все документы на груз. От имени юридического лица вора урожая подают заявки на получение соответствующих фитосанитарных сертификатов и других бумаг.

Для отправки в пункт назначения, в нашем случае в Турцию, преступники проводят обработку груза от возбудителей болезней, а затем – ждут выводы лабораторных исследований работников россельхознадзора для получения сертификатов о безопасности продукции. При этом стоит отметить, что наличие в товаре каких-то вредителей обычно не влияет на беспрепятственное получение всех документов – на это просто закрывают глаза.



Зараженный ячмень / Фото источников 24 Канала

Так и произошло в случае с "Фрегатом" и балкером NADEZHDA – грузу все равно выдали сертификат безопасности и качества.



Фитосанитарный сертификат для зараженного груза / Фото источников 24 Канала

Настолько серьезно заморачиваются россияне, конечно, совсем не ради того, чтобы использовать ячмень для собственных целей где-то на просторах государства-террориста. Все это время 2,672 тысячи тонн ячменя ждут его заказчики.

Согласно дополнению к заключенному 15 января 2022 года контракту, приобрела украинский ячмень компания из Никосии S.W.E.G. INVESTMENT LTD.



Соглашение о покупке у россиян ворованного ячменя / Фото источников 24 Канала

Директором этой фирмы на момент подписания первоочередной сделки значился гражданин Кипра Wang Hao.



"Довоенный" контракт, через приложение к которому россияне продали ячмень / Фото источников 24 Канала

Так что поскольку реализовывала ворованный товар российская компания, покупатель всегда сможет говорить, что он "не покупал ничего украинского".

Особенно с учетом того факта, что во всех документах не указано ничего о настоящем происхождении товара. А чтобы схема была удобной для клиентов и точно не приносила им никаких потенциальных проблем, россияне отправляют корабль из Крыма не напрямую в порт назначения, а в порт "Кавказ". При этом получателем продукции указывают тот самый "ТД "Фрегат", который и является отправителем. Такая вот доставка самому себе.



Получатель и отправитель – одна и та же компания / Фото источников 24 Канала

Уже в российских территориальных водах Черного моря ячмень переваливают на другой корабль, который спокойно поплывет в порт "Самсун" в Турцию.



Маршрут Севастополь – перегрузочный район порта "Кавказ" – Турция / Фото источников 24 Канала

Исключительно формально с юридической точки зрения к кораблю, который непосредственно привезет ячмень в Самсун, не будет никаких претензий: он и не заходил на оккупированный полуостров, и загружался "российской продукцией". Поэтому подобным образом захватчики и торгуют миллионами тонн украденного зерна с большим количеством стран.



Как россияне вывозят ворованное украинское зерно / Инфографика 24 Канала

Как украинское становится "российским"

Фактически же оккупанты начинают документально считать весь товар "своим" именно на этапе перегрузки продукции на машины с российской регистрацией в Крыму (если отбросить тот факт, что путинские ордынцы вообще никогда не считали украинские земли такими, что им не принадлежат).



Станция отправления и является центром перевалки. Впоследствии оккупанты указывают ее как место происхождения зерна / Фото источников 24 Канала

Однако подмену происхождения украденного урожая достаточно тщательно скрывают на каждом из этапов оформления товара. В портах зерно готовят к загрузке на суда и доставки конечным потребителям, а при оформлении владельцами указывают не компании украинских фермеров с оккупированных территорий, а российские фирмы, заключившие соглашение купли-продажи либо с зарубежными фирмами-посредниками, либо с непосредственно заказчиками товара.

Поскольку никаких документов, свидетельствующих о российском происхождении зерна, предоставить никто не может, работники россельхознадзора и морских терминалов изготавливают бумаги уже непосредственно перед загрузкой на корабли. На судах проводят и фумигацию (обработку от насекомых), и необходимые исследования на наличие в продукции болезней и паразитов.



Россияне обеззараживают продукцию уже на кораблях / Фото источников 24 Канала

Впрочем, даже если российские чиновники найдут в пшенице или ячмене возбудителя каких-то болезней, на это просто закроют глаза. Документально это оформляют только во внутренних бумагах, тогда как в международных документах никаких отклонений от норм не указывают.



В случаях обнаружения в продукции вредных примесей российские чиновники выписывают предостережения. Но не российским компаниям, а производителям на оккупированных / Фото источников 24 Канала

Именно так клиенты россиян неоднократно получали фактически испорченные тонны зерновых. Например, зараженный ячмень в итоге перемешали с зерном других производителей и отправили балкером MATROS POZYNICH в порт "Кавказ" для перевалки на другой корабль. Впоследствии этот груз оказался в Саудовской Аравии.



Рашисты торгуют даже зараженным зерном / Фото источников 24 Канала

Тщательно подходят россияне и к попыткам скрыть факт торговли краденым зерном в международных документах. Во всех коносаментах, фитосанитарных сертификатах и других бумагах захватчики не просто указывают страной происхождения Россию, а иногда даже утверждают, что зерно было выращено где-то на Кубани. При этом скрывая место загрузки продукции под формулировкой "один из безопасных портов Черного или Азовского моря" или "один из портов Черного моря".



Даже торгуя с Сирией, россияне не указывают, что загружают продукцию в оккупированном Крыму / Фото источников 24 Канала

А чтобы заказчики зерна всегда могли сказать, что они не покупали краденое украинское, а всего лишь торговали с Россией, оккупанты обычно перевозят грузы каботажным способом. Когда, скажем, из Керчи корабль отправляется в порт "Кавказ", откуда зерно переваливают на другие балкеры.



Каботаж для россиян – способ скрыть торговлю краденым / Фото источников 24 Канала

Впрочем, существенно выдает преступление россиян тот факт, что после оформления фитосанитарных сертификатов компании-экспортеры часто просят переделать все документы без указания страны происхождения.



Только без адреса (с) / Фото источников 24 Канала

При этом во внутренних документах россельхознадзора чиновники указывают, что та или иная компания, которая якобы поставила в порт "зерно из Краснодара", нарушила нормы и привезла продукцию без обязательных бумаг.



Откуда же взять сертификат из Джанкоя, если зерно запорожское? / Фото источников 24 Канала

Именно так практически на каждое судно чиновники готовят дубликаты документов: сначала с указанием происхождения из Крыма, а затем – без упоминания полуострова вообще.



Никакого упоминания о Крыме или украинском происхождении товара даже в документах продукции, которая будет перегружена / Фото источников 24 Канала

Также в реестрах, где указано, с каких зерновозов загружали урожай на тот или иной корабль, есть немало свидетельств о том, что продукцию завозили именно с новооккупированных территорий.



Станция отправления – в Крыму, район происхождения – в Запорожье / Фото источников 24 Канала

Однако нередко в подобных бумагах упоминаний Херсонской или Запорожской областей нет: рашисты вписывают только название железнодорожной станции отправления товара и регион, где она расположена.



Курман (бывшее Красногвардейское) во времена полномасштабной войны вдруг стал аграрной столицей Крыма / Фото источников 24 Канала

Кроме того, чиновники-оккупанты иногда не ленятся зафиксировать факты вывоза урожая из Херсонской и Запорожской областей. Впрочем, какую-то четкую статистику захватчики не ведут, поскольку львиную долю украденного даже у себя проводят как выращенную где-то в Краснодаре.



Во внутренних документах россияне ничего не скрывают / Фото источников 24 Канала

Сколько точно урожая украинских фермеров вывезли захватчики только за 2 года полномасштабной войны, посчитать совершенно невозможно. Однако не вызывает споров тот факт, что россияне увеличили экспорт зерна во много раз.

Так, за весь 2021 год из всех портов Крыма оккупанты отправили за границу (экспорт + перемещение в Россию) рекордных на тот момент 220 тысяч тонн зерна.



"Довоенная статистика" / Фото источников 24 Канала

При этом только за январь и 21 день февраля 2023 года только из порта Севастополя преступники отгрузили 190,7 тысячи тонн.



Один крымский порт за неполных 2 месяца вывозит почти годовую "довоенную" норму продукции для всего Крыма / Фото источников 24 Канала

Какие страны покупают у россиян украинское зерно и при чем здесь американский банк

Согласно имеющимся у 24 Канала документам, только с начала июня 2022-го (ориентировочный момент, когда оккупанты поставили на поток вывоз зерна с новооккупированных территорий) до конца июля 2023 года только из порта Севастополя российские суда совершили не менее 150 проходов с украденным. В этом преступники задействовали немалый флот, состоящий из более 30 балкеров, барж и судов для генеральных грузов.

Владельцами грузов при оформлении документов фигурировали 9 российских компаний:

"Фрегат";

"Хлебком";

"Петрохлеб-Кубань";

"НИКА";

"НЗК";

"Кубань-Форвард";

"Апрель";

"Агрофрегат";

"Паллада".

Каждая из них либо отправляла судно напрямую в страну-заказчика, или же направляла его в порт "Кавказ". В последнем случае получателями грузов могли быть совсем другие компании. Если конечной точкой маршрута зерна были страны типа Сирии или Ирана, рашисты могли сразу указывать заказчика.



Отправитель – компания "Паллада", получатель – государственная сирийская General Organization for Trade, Storage and Grain Processing

Однако если урожай предназначался в Турцию, Саудовскую Аравию, Египет или другие государства, которые не очень хотели бы "светиться", в схему вписывали дополнительных посредников.



Отправитель – "Кубань-Форвард", владельцы/получатели – российская ТД "Риф", а также 2 компании из Дубая: GTCS Trading DMCC и Grainflower DMCC / Фото источников 24 Канала

Скорее всего, в случае с вывозом 3,230 тысячи тонн пшеницы судном VOLGO-BALT 188, непосредственные контракты на поставку зерна в Египет заключали уже иностранные компании – чтобы Египет впоследствии мог говорить, что это же он не у россиян ворованное украинское покупал.

Впрочем, вполне возможно, что компании-посредницы – не игроки на мировом рынке зерна, а просто подставные юридические лица для прикрытия преступления. Например, GTCS Trading DMCC принадлежит владельцу крупнейшего в России ООО "ТД "Риф" Петру Ходыкину.

В случае поставок в Турцию покупателями чаще всего выступали сразу местные компании, которые никогда и не скрывали факта торговли с россиянами.



Покупатели зерна у фирмы "Петрохлеб-Кубань" / Таблица 24 Канала

Были и более интересные случаи, когда, например, в Измире по неизвестным причинам с судна SV KONSTANTIN кукурузу не выгрузили.



SV KONSTANTIN (IMO 9203710) направлялся в Измир, ведь товар должны были купить турки / Фото источников 24 Канала

Тогда, в июле 2022, коносамент был оформлен на турецкую Erser Grup Tarım Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.



Турецкий покупатель, российский продавец, украинская кукуруза / Фото источников 24 Канала

Однако в сертификате почему-то была указана ALMATRADE SA из Швейцарии (VIA G.B. PIODA 9 6900 LUGANO).



Швейцарская компания... почему бы и нет? /Фото источников 24 Канала

Через почти месяц простоя "Кубань-Петрохлеб" продала урожай за 1 миллион 687 тысяч 362 долларов компании из ОАЭ GRAINCO TRADE DMCC для поставки в Сирию. Рассчитываться покупатель должен был в долларах или рублях.



Рубли или доллары? / Фото источников 24 Канала

Счет, на который оплатили арабы, принадлежит ПАО "Банк "Санкт-Петербург", который является одним из тех, что обслуживает российские оборонные заказы. Банком-корреспондентом, через который, вероятно, провели платеж, должен был служить The Bank of New York Mellon. И хотя российская финансовая структура попала под санкции только 24 февраля 2023 года, получается, что американцы в разгар войны могли провести платеж на счета преступников за поставки краденой кукурузы в Сирию.



Банк-корреспондент – The Bank of New York Mellon / Фото источников 24 Канала

Аналогичным образом (с перевалкой зерна и через посредников) рашисты поставляют украинский урожай и в Израиль. Например, в июле 2023 года для запутывания следов преступления краснодарская ООО "Кубань-Форвад" продала ячмень московскому "Торговому дому "Фрегат".



Рашисты в два договора "превращают" украинское в российское / Фото источников 24 Канала

Через несколько суток после подписания соглашения из Севастополя в порт "Кавказ" отправился вверх загруженный украинским товаром теплоход NEMAN (IMO 7005554).



2640 тонн ячменя с оккупированных территорий везли в Израиль каботажем / Фото источников 24 Канала

На какое судно переваливали ячмень с NEMAN, точно установить пока не удалось. Впрочем, фактически в те же дни на перевалку порта "Кавказ" много раз ходил корабль AKUBENS. С него краденое зерно грузили на турецкий балкер SWORD LION, который направлялся в Ашдод. Поэтому вполне вероятно, что в процессе каботажа принимал участие не один теплоход. Была ли "продукция российского происхождения", как указано в документах, даже не выращена в оккупированном Крыму, а напрямую украдена у фермеров с захваченного Юга? Ответ однозначно утвердительный.

Об этом свидетельствуют соответствующие документы, где указаны даже номерные знаки машин, ячмень из которых грузили на NEMAN.



Район происхождения – новооккупированные территории / Фото источников 24 Канала

Россия и не думает останавливаться

Согласно данным сервиса Marinetraffic, российский флот ежедневно продолжает курсировать по определенным маршрутам, вывозя тысячи тонн украинского зерна. Иностранные компании несмотря на абсолютное понимание участия в преступлении, заключают с россиянами новые и новые контракты. Остановить этот процесс без деоккупации захваченных территорий практически невозможно. Однако и нет сомнений, что в случае освобождения земель оккупанты попытаются сделать их максимально опасными и непригодными для использования фермерами.

Однако Россия все же не зря пытается скрыть следы преступлений, поскольку понимает, что в случае ареста кораблей, их заход в порты цивилизованных стран мира будет означать потерю судов.

Россияне выстраивают маршруты таким образом, чтобы в случае неисправности причастные к похищению зерна балкеры имели возможность заходить на ремонт в порты дружественных стран. Однако рано или поздно корабли могут оказаться не там, где бы хотелось рашистам, и мы должны быть к этому готовы, чтобы судно конфисковали, – отметили работники СБУ. – Кроме того, международным компаниям, которые выступают посредниками или покупателями зерна, после каждого объявления подозрения или решения суда, становится все труднее иметь дело с преступниками. Они оценивают собственные риски, и если участие в схемах по реализации захваченной украинской продукции будет для них слишком токсичной, россияне потеряют долю рынка.

Поэтому, чтобы путинские ордынцы не могли наполнять свои карманы миллиардами кровавых денег, для Украины крайне важно не только тщательно документировать каждое преступление, но и проводить серьезную работу с правительствами стран-партнеров. Чтобы так или иначе заставить хотя бы корпорации из цивилизованных стран мира не участвовать в преступных действиях рашистов.