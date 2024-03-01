Они причастны к массированным ракетным обстрелам украинской энергоструктуры, а также к блокированию “зернового коридора”. Им сообщено подозрение по 4 статьям.
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Подозрение преступникам
СБУ 1 марта сообщила о подозрении еще двум должностным лицам российской армии. Оба отдавали приказы на осуществление ракетных ударов по гражданской и критической инфраструктуре Украины. Речь идет о таких лицах:
- вице-адмирала Сергея Пинчука – первого заместителя командующего – начальника штаба Черноморского флота,
- генерал-майора Олега Пчелу – заместителя командующего дальней авиации воздушно-космических сил вооруженных сил России.
Как сообщили в СБУ, они являются одними из организаторов массированных ракетных ударов по Украине с 10 октября 2022 года по январь 2023 года. По данным следствия, в результате этого погибло более 50 мирных украинцев, а еще более 110 – получили тяжелые ранения.
За это время оккупанты выпустили по объектам энергетической инфраструктуры Украины десятки крылатых ракет воздушного и морского базирования типа Х-101, 3М14 "Калибр" и сверхзвуковую ракету Х-22,
– написали в СБУ.
Кроме этого, Сергей Пинчук также отдал приказ заминировать морской путь от Босфора до Одессы – чтобы заблокировать "зерновой коридор". Кроме этого Пинчук командовал обстрелами припортовой инфраструктуры. Действия россиянина имели целью сорвать экспорт украинской сельхозпродукции, а также уничтожить логистические центры ее перевозки и хранения.
Деятельность СБУ
- Накануне СБУ объявила подозрение соратнику Ильи Кивы родом из Днепра, который следил за деятельностью ВСУ и украинской ПВО. Он также руководил общественным объединением в городе, которое было подконтрольно запрещенной партии ОПЗЖ и входил в ближайшее окружение экс-нардепа.
- Служба безопасности на днях завершила расследование по уничтожению легендарной "Мрии". СБУ установила виновных в этом – они под стражей и им грозит до 15 лет тюрьмы. Речь идет о бывших должностных лицах государственного предприятия "Антонов". Подробнее – читайте в материале 24 Канала.
- Также спецназовцы нашли молодых людей, которые сняли видео, на котором стреляют из пистолета и кричат кадыровский лозунг "Ахмат – сила". Автора антиукраинского ролика задержали, а оружие, из которого осуществляли выстрелы, изъяли. Сейчас решается вопрос избрания меры пресечения.