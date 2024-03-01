Они причастны к массированным ракетным обстрелам украинской энергоструктуры, а также к блокированию “зернового коридора”. Им сообщено подозрение по 4 статьям.

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Подозрение преступникам

СБУ 1 марта сообщила о подозрении еще двум должностным лицам российской армии. Оба отдавали приказы на осуществление ракетных ударов по гражданской и критической инфраструктуре Украины. Речь идет о таких лицах:

вице-адмирала Сергея Пинчука – первого заместителя командующего – начальника штаба Черноморского флота,

генерал-майора Олега Пчелу – заместителя командующего дальней авиации воздушно-космических сил вооруженных сил России.

Как сообщили в СБУ, они являются одними из организаторов массированных ракетных ударов по Украине с 10 октября 2022 года по январь 2023 года. По данным следствия, в результате этого погибло более 50 мирных украинцев, а еще более 110 – получили тяжелые ранения.

За это время оккупанты выпустили по объектам энергетической инфраструктуры Украины десятки крылатых ракет воздушного и морского базирования типа Х-101, 3М14 "Калибр" и сверхзвуковую ракету Х-22,

– написали в СБУ.

Кроме этого, Сергей Пинчук также отдал приказ заминировать морской путь от Босфора до Одессы – чтобы заблокировать "зерновой коридор". Кроме этого Пинчук командовал обстрелами припортовой инфраструктуры. Действия россиянина имели целью сорвать экспорт украинской сельхозпродукции, а также уничтожить логистические центры ее перевозки и хранения.

Деятельность СБУ