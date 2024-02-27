Правоохранители задержали молодого человека, который был автором антиукраинского видео. Отмечается, что инцидент произошел во время празднования дня рождения одного из молодых людей.

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Нарушителя задержали

Как отмечает Служба безопасности, вместе с Нацполицией они "по горячим следам" установили личности и местонахождение жителей Киевской области, которые устроили вечеринку, во время которой стреляли из пистолета и выкрикивали лозунги оккупационных отрядов Кадырова. Оказалось, что это группа из шести местных жителей в возрасте от 17 до 21 года.

Выкрики "Ахмат – сила" молодые люди записали на видео, а 26 февраля эта запись появилась в телеграм-каналах. Сама же вечеринка состоялась днем ранее – в ночь на 25 февраля. Лица праздновали совершеннолетие товарища в арендованном загородном комплексе.

По данному факту правоохранители провели неотложные комплексные мероприятия, в результате которых задержан автор антиукраинского видео. Во время обысков в его доме в Киеве обнаружен мобильный телефон, на который он записывал враждебные лозунги. Также в доме молодого человека найдено и изъято оружие, из которого осуществляли выстрелы во время вечеринки,

– отметили в СБУ.

Сейчас фигуранту дела планируют сообщить подозрение по статье о хулиганстве с применением оружия. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Продолжается расследование – как отметили в СБУ, виновным грозит до 7 лет заключения.

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В сети установили личность