Правоохоронці затримали молодика, який був автором антиукраїнського відео. Зазначається, що інцидент стався під час святкування дня народження одного з молодиків.

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Порушника затримали

Як зазначає Служба безпеки, разом з Нацполіцією вони "по гарячих слідах" встановили особи та місцеперебування мешканців Київщини, які влаштували вечірку, під час якої стріляли з пістолета та вигукували гасла окупаційних загонів Кадирова. Виявилося, що це група з шести місцевих мешканців віком від 17 до 21 року.

Викрики "Ахмат – сила" молодики записали на відео, а 26 лютого цей запис з’явився в телеграм-каналах. Сама ж вечірка відбулася днем раніше – у ніч на 25 лютого. Особи святкували повноліття товариша в орендованому заміському комплексі.

За цим фактом правоохоронці провели невідкладні комплексні заходи, у результаті яких затримано автора антиукраїнського відео. Під час обшуків у його помешканні в Києві виявлено мобільний телефон, на який він записував ворожі гасла. Також в оселі молодика знайдено та вилучено зброю, з якої здійснювали постріли під час вечірки,

– наголосили в СБУ.

Наразі фігуранту справи планують повідомити підозру за статтею про хуліганство зі застосуванням зброї. Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Триває розслідування – як зазначили в СБУ, винним загрожує до 7 років ув'язнення.

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У мережі встановили особистість