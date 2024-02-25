Про це пишуть місцеві ЗМІ. Вони зазначають, що загибла дівчина переїхала до Косово менш як пів року тому – причиною стала війна в Україні.

Дивіться також Косово без динарів: частково визнана держава повністю переходить на євро

Смерть українки

Ввечері 21 лютого правоохоронці Косово помітили на аварійній смузі траси Ферізай – Пріштіна тіло молодої українки. Виявилося, що жертва – це українка родом з Черкаської області. Зазначається, що дівчині з ініціалами О.К. було 22 роки.

Регіональні слідчі косовської поліції за погодженням із прокурором виїхали на місце події, і медична бригада констатувала її смерть. Прокуратура спільно з усіма іншими відповідними структурами працює над з'ясуванням обставин цієї смерті,

– повідомили у ЗМІ.

За розпорядженням прокурора тіло жертви було відправлене на розтин до Інституту судової медицини у Пріштіні. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про "Дорожньо-транспортну пригоду зі смертельним наслідком".

Місце, де знайшли загиблу українку: дивіться відео

Як пишуть ЗМІ, дівчина переїхала до Косово у жовтні минулого року через війну. Вона прибула у країну сама, звернувшись за допомогою до Департаменту у справах громадянства, притулку та міграції.

При собі жінка не мала мобільного телефону. Його знайшли у квартирі українки у Приштині, яку вона орендувала. У виданні пишуть, що в жертви були травми обличчя та зламана нога, що, ймовірно, стали наслідком удару автомобіля.

Українці за кордоном