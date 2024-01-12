У МЗС України у коментарі 24 Каналу розповіли, що гелікоптер Місії ООН у Сомалі зазнав аварії. Серед членів екіпажу були четверо українців. Також на борту перебували 5 громадян інших країн.

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Що відомо про інцидент у Сомалі

У МЗС України розповіли, що особи українців, яких захопили бойовики, вже встановили. Водночас їх наразі не розкривають. Окрім того, на борту перебували 5 громадян інших країн.

МЗС України підтверджує захоплення чотирьох українців на території Сомалі, підконтрольній антиурядовим силам,

– мовиться у повідомленні.

За даними МЗС України, гелікоптер належить приватній українській компанії. Вона здійснювала контракт на перевезення на замовлення ООН.

В українському міністерстві запевнили, що наша країна зробить усе, щоб повернути людей. Так, наразі посольство України у Кенії та Постійне представництво України при ООН в Нью-Йорку вже отримали термінові доручення МЗС, щоб вжити необхідних заходів.

У МЗС додали, що вони встановлюють усі деталі інциденту. Зокрема, у якому стані перебувають захоплені українці.

Що раніше повідомляли про інцидент

10 січня видання Reuters з посиланням на анонімного співробітника ООН написало, що гелікоптер Організації Об'єднаних Націй з кількома іноземцями на борту захопили бойовики.

Це трапилось тому, що вертоліт був змушений здійснити аварійну посадку. За даними журналістів, гвинтокрил доставляв медикаменти та мав доправляти поранених з регіону Галгудууд.

Ще тоді було відомо, що у складі екіпажу було п'ятеро іноземців. Згідно з доповідною запискою, на борту було дев'ять пасажирів. З них – шістьох з них взяли у полон бойовики, а кільком – вдалося втекти.

Вже 11 січня уряд Сомалі заявив, що працює над звільненням заручників. Проте їхні військові попередили, що спроби будуть складними, адже цей район вже понад 10 років контролює угруповання бойовиків.

Зверніть увагу! Вертоліт захопили бойовики угрупування "Аль-Шабаб", яке пов'язане з Аль-Каїдою та повстало проти уряду Сомалі з 2006 року. Бойовики контролюють деякі регіони країни, нападають на цивільні та військові об'єкти.