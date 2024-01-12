У МЗС України у коментарі 24 Каналу розповіли, що гелікоптер Місії ООН у Сомалі зазнав аварії. Серед членів екіпажу були четверо українців. Також на борту перебували 5 громадян інших країн.
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Що відомо про інцидент у Сомалі
У МЗС України розповіли, що особи українців, яких захопили бойовики, вже встановили. Водночас їх наразі не розкривають. Окрім того, на борту перебували 5 громадян інших країн.
МЗС України підтверджує захоплення чотирьох українців на території Сомалі, підконтрольній антиурядовим силам,
– мовиться у повідомленні.
За даними МЗС України, гелікоптер належить приватній українській компанії. Вона здійснювала контракт на перевезення на замовлення ООН.
В українському міністерстві запевнили, що наша країна зробить усе, щоб повернути людей. Так, наразі посольство України у Кенії та Постійне представництво України при ООН в Нью-Йорку вже отримали термінові доручення МЗС, щоб вжити необхідних заходів.
У МЗС додали, що вони встановлюють усі деталі інциденту. Зокрема, у якому стані перебувають захоплені українці.
Що раніше повідомляли про інцидент
- 10 січня видання Reuters з посиланням на анонімного співробітника ООН написало, що гелікоптер Організації Об'єднаних Націй з кількома іноземцями на борту захопили бойовики.
- Це трапилось тому, що вертоліт був змушений здійснити аварійну посадку. За даними журналістів, гвинтокрил доставляв медикаменти та мав доправляти поранених з регіону Галгудууд.
- Ще тоді було відомо, що у складі екіпажу було п'ятеро іноземців. Згідно з доповідною запискою, на борту було дев'ять пасажирів. З них – шістьох з них взяли у полон бойовики, а кільком – вдалося втекти.
- Вже 11 січня уряд Сомалі заявив, що працює над звільненням заручників. Проте їхні військові попередили, що спроби будуть складними, адже цей район вже понад 10 років контролює угруповання бойовиків.