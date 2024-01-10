Анонімний співробітник ООН повідомив, що до складу екіпажу входило п'ятеро іноземців. Гвинтокрил доставляв медикаменти та мав доправляти поранених.

Дивіться також "Все (не) закінчиться до Різдва"․ Чому світ палає, а війни стають довшими і жорстокішими

Захоплення літака ООН

Бойовики "Аль-Шабаб" 10 січня захопили вертоліт, що належав Місії ООН із сприяння Сомалі (UNSOM). Повідомляється, що після зльоту з міста Беледуейн у центральній частині Сомалі літак ООН стикнувся з несправністю, внаслідок чого він був вимушений екстренно приземлитися біля села Гіндхер, що межує з регіоном Галгудууд.

На борту було двоє сомалійців і кілька іноземців. Він також перевозив медичне приладдя та мав транспортувати поранених солдатів з регіону Галгудууд,

– зазначив майор Хасан Алі.

Згідно з доповідною запискою, на борту було дев'ять пасажирів. Шістьох з них взяли у полон бойовики, а кільком пасажирам вдалося втекти. В ООН зазначили, що всі польоти організації тимчасово призупинені в цьому районі до подальшого повідомлення.

Угрупування "Аль-Шабаб" пов'язане з Аль-Каїдою, веде повстання проти уряду Сомалі з 2006 року. Бойовики контролюють деякі регіони країни та продовжують нападати на цивільних та військові об'єкти.

Організація об'єднаних націй: останні новини