Анонімний співробітник ООН повідомив, що до складу екіпажу входило п'ятеро іноземців. Гвинтокрил доставляв медикаменти та мав доправляти поранених.
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Захоплення літака ООН
Бойовики "Аль-Шабаб" 10 січня захопили вертоліт, що належав Місії ООН із сприяння Сомалі (UNSOM). Повідомляється, що після зльоту з міста Беледуейн у центральній частині Сомалі літак ООН стикнувся з несправністю, внаслідок чого він був вимушений екстренно приземлитися біля села Гіндхер, що межує з регіоном Галгудууд.
На борту було двоє сомалійців і кілька іноземців. Він також перевозив медичне приладдя та мав транспортувати поранених солдатів з регіону Галгудууд,
– зазначив майор Хасан Алі.
Згідно з доповідною запискою, на борту було дев'ять пасажирів. Шістьох з них взяли у полон бойовики, а кільком пасажирам вдалося втекти. В ООН зазначили, що всі польоти організації тимчасово призупинені в цьому районі до подальшого повідомлення.
Угрупування "Аль-Шабаб" пов'язане з Аль-Каїдою, веде повстання проти уряду Сомалі з 2006 року. Бойовики контролюють деякі регіони країни та продовжують нападати на цивільних та військові об'єкти.
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