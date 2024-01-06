Про це 24 Каналу сказав політолог Олег Лісний, пояснивши, якою має бути відповідь світу. Зазначимо, що у Повітряних силах ЗСУ поки що не підтвердили використання ракет КНДР по території нашої країни.

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Захід має бути жорстким

На думку політолога, найкращою відповіддю на будь-який обстріл чи провокацію Росії буде збільшення допомоги Україні та підхід до питання щодо надання українцям права завдавати превентивних ударів по території Росії із застосуванням іноземної зброї.

Я думаю, що це питання часу. Червоні лінії, які намалював Владімір Путін, нічого не варті, крім фломастера, яким диктатор малював. 2024 рік має бути роком жорстких дій щодо Росії,

– зазначив Лісний.

За його словами, якщо Захід буде знову м'якотілим, то світ побачить Третю світову війну, але вона буде в іншому вигляді. Війна складатиметься не з одного великого конфлікту, а з дуже великої кількості малих конфліктів, які за грандіозністю можуть перебільшити Другу світову війну.

"Врешті-решт у когось зачухаються руки й може початися більш потужна катастрофа, наприклад, ядерна", – додав політолог.

Якою має бути відповідь

Зрозуміло, що санкції для Північної Кореї як мертвому кадило, тому що є люфт у вигляді Китаю, який не дає КНДР якісно жити, але і вмерти не дає. У відповідь Захід має надати потужніші ракети Україні, щоб це була взаємозалежність.

Росія та КНДР живуть в негуманній логіці й розуміють лише силу. Якщо сили не буде, то все, що відбувається, вони розглядають як слабкість,

– мовив Лісний.

Україна – це поле, на якому Захід може в глобальному сенсі закрити питання Третьої світової війни. Поки що відбуваються якісь рухи в цей бік, але у більшості Західних країн немає усвідомлення історичності та епічності цього моменту.

Наприклад, Польща, країни Балтії розуміють, тому що це для них велика загроза. Німеччина перепрошивається, Франція теж поступово змінюється. Головне, щоб Сполучені Штати зараз усвідомили в цій історичності свою місію, однак зараз вони зациклені на внутрішніх проблемах.

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