Під час брифінгу координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що Росія била по Україні балістичними ракетами, отриманими від КНДР. Правда, він не назвав точну назву самої ракети, але оприлюднив слайд, який зацікавив Defence Express.

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Якими саме ракетами міг бити ворог

Журналісти видання звернули увагу на те, що на слайді зафіксували дальність удару. Мовиться про 460 кілометрів – відстань від точки пуску до Запоріжжя, яке потрапило під атаку ворога. Супроводжується мапа зображенням двох балістичних установок з ракетами KN-23 та KN-24. Ймовірно, однією із них Росія могла вдарити по Україні.



На слайді показали ракети KN-23 та KN-24 / Слайд Білого дому

Як зазначили у виданні, раніше у ньому припускали, що КНДР надала Росії балістичні ракети малої дальності. А ОТРК KN-23 цілком можна вважати копією російського "Іскандера", зробленої у Північній Кореї.

Детальніше пройдімося по характеристиках цієї ракети. Завдяки довідці від CSIS можна дізнатися, що вперше її презентували у лютому 2019 року. Того ж року проводили випробовувальні пуски у липні, які продемонстрували, що ракета з індексом KN-23 долала 690 кілометрів. Ця відстань якраз покриває відстань, яку подолала балістична ракета, яку ворог запустив по Запоріжжю. Тож, можна припустити, що Росія використала для цього саме KN-23. Але це лише припущення. Остаточно буде відомо після проведення експертиз.

Цікаво, що в дечому KN-23 навіть краща за російський "Іскандер":

стартова її маса – 3,4 тонни, що на 400 кілограмів менше, ніж у ракети 9М723 комплексу "Іскандер";

бойова частина – 500 кілограмів;

підтверджена дальність пуску – 690 кілометрів, що на 190 кілометрів більше.

Звернімо увагу, що у 2021 році КНДР змогла провести інші результативні випробування KN-23. Її запускали з установки на залізничному ходу.



KN-23 запускали навіть з залізничної установки / Фото з відкритих джерел

Що відомо про ракету KN-24? Вона візуально подібна до ATACMS. Уперше її протестували також у 2019 році. Практично доведена дальність пуску цієї ракети – 410 кілометрів. А її розмір бойової частини досі невідомий. Його оцінюють у межах 400 – 500 кілограмів.