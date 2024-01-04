Під час брифінгу представник Білого дому Джон Кірбі також зазначив, що Росія атакувала Україну балістичними ракетами, наданими їй КНДР. Він зазначив, що нещодавно розсекречені дані розвідки свідчать про те, що Москва отримала пускові установки та кілька балістичних ракет.

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За його словами, 30 грудня Кремль запустив по Україні щонайменше одну балістичну ракету.

Вона, судячи з усього, влучила у відкрите поле в Запорізькій області,

– розповів Кірбі.

А от 2 січня Росія вдарила кількома північнокорейськими ракетами. Наслідки цих ударів усе ще оцінюють.

Ці ракети КНДР здатні уражати цілі на відстані приблизно 900 кілометрів. Це значне посилення підтримки Росії з боку КНДР, що викликає занепокоєння,

– наголосив Кірбі.

Він додав, що КНДР в обмін на балістичні ракети хоче отримати винищувачі від Росії, а також ракети класу "земля – повітря", бронетехніку, засоби виробництва балістичних ракет і провідні військові технології.

Росія спирається на КНДР

Відповідну інформацію журналістам The Washington Post на умовах анонімності сповістили двоє американських чиновників. Вони зазначили, що Росія почала бити по Україні балістичними ракетами, наданими їй Північною Кореєю.

Як зазначають у виданні, розміщення північнокорейських балістичних ракет, про що раніше не було відомо, демонструє зростання підтримки Кім Чен Ином військових зусиль Кремля. Також це демонструє здатність Владіміра Путіна спиратися на країни-партії, щоб компенсувати дефіцит власного арсеналу.

Росія стає все більш ізольованою на світовій арені і змушена шукати військову техніку в країнах-однодумцях,

– заявив американський чиновник.

Він частково пояснив обмеженість можливостей країни-агресорки санкціями, які наклали США.

Наша інформація вказує на те, що Корейська Народно-Демократична Республіка нещодавно надала Росії пускові установки для балістичних ракет і кілька десятків балістичних ракет – і Росія запустила кілька балістичних ракет в Україну,

– зазначив чиновник.

За словами другого чиновника, мовиться про північнокорейські балістичні ракети малої дальності. Їх Росія, каже він, запустила наприкінці грудня та на початку січня.

Скільки ракет отримала Росія – невідомо

Військовий аналітик Фонду Карнегі за міжнародний мир Майкл Кофман заявив, що військові зусилля країни-агресорки посилюються завдяки імпорту зброї.

"Мобілізоване оборонне промислове виробництво Росії зараз виробляє значно більше ракет на місяць, ніж це було до війни, однак цього все ще недостатньо відносно її потреб і не може замінити запаси ракет, які вона витратила протягом останніх двох років. Це означає, що Росія виграла б від доступу до додаткового запасу з таких країн, як Північна Корея", – зазначив він.

Попри те, що офіційні особи повідомили, що Пхеньян надав "кілька десятків балістичних ракет", невідомо, наскільки багато зброї КНДР відправила або скільки ще планує надати Росії впродовж найближчих місяців.

Нагадаймо, що у листопаді Південна Корея звинуватила Північну Корею. Їй закидають постачання Росії кількох типів ракет, включно з протитанковими ракетами, переносними зенітними ракетами, балістичними ракетами, гвинтівками, ракетними установками, мінометами та снарядами.

До слова, видання The Wall Street Journal раніше писало, що Москва кілька тижнів тому почала отримувати поставки північнокорейських балістичних ракет. Також у США вважають, що Росія може отримати від Ірану балістичні ракети малої дальності. Існує припущення, що це може статися навесні 2024 року. Правда, офіційні особи у Вашингтоні кажуть, що не вірять, що Москві вдалося завершити угоду про покупку.