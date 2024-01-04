В ходе брифинга представитель Белого дома Джон Кирби также отметил, что Россия атаковала Украину баллистическими ракетами, предоставленными ей КНДР. Он отметил, что рассекреченные данные разведки свидетельствуют, что Москва получила пусковые установки и несколько баллистических ракет.

Читайте также Игнат предположил, сколько ракет накопила Россия за осень 2023 года

По его словам, 30 декабря Кремль запустил по Украине как минимум одну баллистическую ракету.

Она, судя по всему, попала в открытое поле в Запорожской области,

– рассказал Кирби.

А вот 2 января Россия ударила несколькими северокорейскими ракетами. Последствия этих ударов по-прежнему оценивают.

Эти ракеты КНДР способны поражать цели на расстоянии примерно 900 километров. Это значительное усиление поддержки России со стороны КНДР, что вызывает беспокойство,

– подчеркнул Кирби.

Он добавил, что КНДР в обмен на баллистические ракеты хочет получить истребители от России, а также ракеты класса "земля – воздух", бронетехнику, средства производства баллистических ракет и передовые военные технологии.

Россия опирается на КНДР

Соответствующую информацию журналистам The Washington Post на условиях анонимности сообщили два американских чиновника. Они отметили, что Россия начала бить по Украине баллистическими ракетами, предоставленными ей Северной Кореей.

Как отмечают в издании, размещение северокорейских баллистических ракет, о чем ранее не было известно, демонстрирует рост поддержки Ким Чен Ыном военных усилий Кремля. Также это демонстрирует способность Владимира Путина опираться на страны-партии, чтобы компенсировать дефицит собственного арсенала.

Россия становится все более изолированной на мировой арене и вынуждена искать военную технику в странах-единомышленниках.

– заявил американский чиновник.

Он частично объяснил ограниченность возможностей страны-агрессора санкциями, наложенными США.

Наша информация указывает на то, что Корейская Народно-Демократическая Республика недавно предоставила России пусковые установки для баллистических ракет и несколько десятков баллистических ракет – и Россия запустила несколько баллистических ракет по Украине,

– отметил чиновник.

По словам второго чиновника, говорится о северокорейских баллистических ракетах малой дальности Их Россия, говорит он, запустила в конце декабря и начале января.

Сколько ракет получила Россия – неизвестно

Военный аналитик Фонда Карнеги за международный мир Майкл Кофман заявил, что военные усилия страны-агрессора усиливаются благодаря импорту оружия.

"Мобилизированное оборонное промышленное производство России сейчас производит значительно больше ракет в месяц, чем это было до войны, однако этого все еще недостаточно для ее потребностей и не может заменить запасы ракет, которые она потратила за последние два года. Это значит, что Россия выиграла бы от доступа к дополнительному запасу из таких стран, как Северная Корея", – отметил он.

Несмотря на то, что официальные лица сообщили, что Пхеньян предоставил "несколько десятков баллистических ракет", неизвестно насколько много оружия КНДР отправила или сколько еще планирует предоставить России в ближайшие месяцы.

Напомним, что в ноябре Южная Корея обвинила Северную Корею. Ее упрекают в поставках России нескольких типов ракет, включая противотанковые ракеты, переносные зенитные ракеты, баллистические ракеты, винтовки, ракетные установки, минометы и снаряды.

К слову, издание The Wall Street Journal ранее писало, что Москва несколько недель назад начала получать поставки северокорейских баллистических ракет. Также в США считают, что Россия может получить от Ирана баллистические ракеты малой дальности Предполагается, что это может произойти весной 2024 года. Правда, официальные лица в Вашингтоне говорят, что не верят, что Москве удалось завершить соглашение о покупке.