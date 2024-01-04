Можно сосчитать, сколько дальнобойных ракет удалось накопить оккупантам во время паузы в массированных атаках осенью 2023 года. Но следует помнить, что враг имеет разные типы вооружения. Об этом спикер ВС сказал в эфире телемарафона.

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Россия производит ракеты благодаря западным комплектующим

По его словам, Россия продолжает производить ракеты. Год назад также были данные, что захватчик запускает "свеженькие", только что сделанные ракеты. Остатки ракет передают партнерам, чтобы они убедились: в российских ракетах есть их комплектующие.

"Большинство уникальных, технологических запасных частей идет из стран Запада, к сожалению. Россия имеет возможность их получать разными путями", – акцентировал Игнат.

Сколько ракет накопила Россия

Есть данные ГУР об изготовлении ста ракет в месяц разных типов, начиная от "Кинжалов", заканчивая "Калибрами", Х-101, "Искандерами". Этих ракет они могут делать примерно сто в месяц и сразу их использовать. Осенью они совершили определенную паузу, накапливая какое-то количество. Понятно, что три осенних месяца – это примерно триста ракет,

– объяснил представитель ВС.

В то же время он подчеркнул: можно считать, сколько ракет накопила Россия, но есть и ударные дроны и ракеты других типов, в частности Х-22, С-300, а также "Ониксы" и Х-35, которыми оккупанты бьют по южному направлению.. Впрочем, запас дальнобойных высокоточных ракет у россиян не бесконечен.

Когда будет следующая атака

Юрий Игнат отметил: время новой атаки предусмотреть нельзя. Она зависит от многих факторов, в том числе и внутренней ситуации в Украине, разведданных, которые имеет Россия, погоды и т.п.. К тому же враг может перенести день нанесения удара и не всегда привязывается к знаковым датам.

"Высчитывать какие-то даты не нужно. Нужно быть всегда настороже, что это может произойти в любой день", – подчеркнул представитель ВС.

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