Об этом заявил командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев 4 января в разговоре с журналистами.
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По словам Наева, если Россия в ближайшее время совершит еще несколько массированных атак, в том числе на столицу, мобильные группы ПВО смогут отразить их.
Впрочем, дальше Украине нужно больше военной помощи от западных партнеров.
Пока ситуация с ПЗРК для мобильных групп противовоздушной обороны такова, что боеприпасов достаточно, чтобы выдержать несколько мощных атак. Но в среднесрочной и долгосрочной перспективе нам нужна помощь западных стран для пополнения запаса ракет.
– отметил Наев.
Последние атаки лишь подчеркивают необходимость ускорения предоставления военной помощи западными союзниками, в том числе средств ПВО, боевых беспилотников и ракет большой дальности.
Наев высоко оценил работу сил противовоздушной обороны во время последних атак, отметив, что "эффективность была около 90 процентов".
Массированные атаки по Украине: главное
- 29 декабря Россия совершила массированную атаку по Украине выпустив более сотни ракет. Противовоздушная оборона сбила 87 российских ракет и 27 ударных беспилотников.
- Впрочем, попадания и жертвы избежать не удалось. В Киеве в результате атаки погибли 30 человек, еще 29 получили ранения.
- Уже через несколько дней, 2 января, Россия повторила массированную атаку. Несмотря на то, что украинская ПВО сбила большинство ракет, в том числе 10 "Кинжалов", разрушения зафиксированы в Киеве и Харькове. В результате атаки погибли 5 человек, пострадали 127 человек.