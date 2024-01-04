Об этом сообщил Центр Национального сопротивления в четверг, 4 января. Соответствующий документ Центр получил от осведомленных источников.
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"Неравнодушные предоставили ЦНС документы Дубненского машиностроительного завода, на котором оккупанты изготавливают ракеты для последующих обстрелов гражданской инфраструктуры Украины", – говорится в сообщении ЦНС.
Из документов становится ясно, что Минобороны России в октябре 2023 года поставило задачу инженерам модернизировать крылатые ракеты кассетным блоком.
Документ об оснащении ракет кассетными снарядами / Фото Центра нацсопротивления
Россия пока не применяла этого
В ЦНС отмечают, что до сих пор не было зафиксировано случаев применения россиянами соответствующих ракет. В то же время, там призывали украинцев ответственно относиться к собственной безопасности и оперативно реагировать на тревогу.
"Враг пренебрегает международным правом и готов применить более смертоносное оружие против гражданского населения", – отметили в Центре.
Применение кассетных снарядов в полномасштабной войне
- Украина получила кассетные боеприпасы от США в конце июля, используя их на фронте, но только на территории, где не проживает гражданское население.
- В то же время, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что Россия применяет кассетные боеприпасы с самого начала вторжения в Украину.