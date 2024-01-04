Об этом сообщил Центр Национального сопротивления в четверг, 4 января. Соответствующий документ Центр получил от осведомленных источников.

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"Неравнодушные предоставили ЦНС документы Дубненского машиностроительного завода, на котором оккупанты изготавливают ракеты для последующих обстрелов гражданской инфраструктуры Украины", – говорится в сообщении ЦНС.

Из документов становится ясно, что Минобороны России в октябре 2023 года поставило задачу инженерам модернизировать крылатые ракеты кассетным блоком.



Документ об оснащении ракет кассетными снарядами / Фото Центра нацсопротивления

Важно ! Конвенция о запрещении использования кассетных боеприпасов действует с 2018 года. Снаряды запрещены в 123 странах мира, но США, Россия и Украина не присоединились к этому документу.

Россия пока не применяла этого

В ЦНС отмечают, что до сих пор не было зафиксировано случаев применения россиянами соответствующих ракет. В то же время, там призывали украинцев ответственно относиться к собственной безопасности и оперативно реагировать на тревогу.

"Враг пренебрегает международным правом и готов применить более смертоносное оружие против гражданского населения", – отметили в Центре.

Применение кассетных снарядов в полномасштабной войне