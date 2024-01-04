Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат. Он отметил, что россияне могут менять свои даты массированных обстрелов Украины в зависимости от обстоятельств, передает 24 Канал.
Интересно Будут менять тактику, – Тизенгаузен предположил, продолжат ли россияне массированные атаки по Украине
Игнат дал объяснение по алгоритму подготовки россиян к обстрелам
Спикер Воздушных сил подчеркнул, что в Украине есть соответствующие службы и разведка, которые могут иметь какую-то информацию о подготовке к массированному удару. В то же время, по его словам, вычислить точно эти подготовления – невозможно.
То, что задают вопросы в эфире, потом вырывают из контекста, устанавливают сроки, будто 4 дня (идет подготовка к атаке – 24 Канал). Понимаете, как мы можем знать, когда враг планирует (осуществить обстрел – 24 Канал),
– сказал он.
Игнат подчеркнул, что Россия может планировать удар характерно, как они это всегда делают с атакой по Киевской или Одесской области, или по Западу нашего государства. Тогда оккупанты действительно могут назначить день, однако со временем его отсрочить или еще что-то додумать.
"Все происходит к тем задачам, которые они себе ставят, и к складывающейся обстановке", – подчеркнул спикер Воздушных сил.
Игнат также отметил, что, учитывая различные факторы, особенно разведданные, которые есть у врага, или погодные условия. Поэтому решение враг принимает о массированном обстреле накануне.
Поэтому вычислить какие-то даты не нужно, нужно быть всегда настороже что это может произойти в любой день,
– отметил он.
Напоследок спикер отметил, что противник также не привязывается к своим сакральным датам и наносит массированный удар, чтобы это было неожиданно для нас.
Россия массированно обстреляла Украину 2 января
- Российская армия утром 2 января нанесла массированный ракетный удар по Украине. Тогда оккупанты запустили ракеты на разного типа, в частности, и "Кинжалы", на Киев и Харьков, в результате чего там были пострадавшие и жертвы.
- В конце концов стало известно, что все "Кинжалы" и "Калибры", летевшие на Украину сбила наша ПВО. Также нашим защитникам неба удалось уничтожить 59 из 70 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55.
- В разведке Великобритании подчеркнули, что Россия очевидно сменила приоритеты своих ракетных ударов. В ведомстве отметили, что российская армия фокусируется на украинских оборонных предприятиях.