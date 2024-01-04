Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат. Он отметил, что россияне могут менять свои даты массированных обстрелов Украины в зависимости от обстоятельств, передает 24 Канал.

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Игнат дал объяснение по алгоритму подготовки россиян к обстрелам

Спикер Воздушных сил подчеркнул, что в Украине есть соответствующие службы и разведка, которые могут иметь какую-то информацию о подготовке к массированному удару. В то же время, по его словам, вычислить точно эти подготовления – невозможно.

То, что задают вопросы в эфире, потом вырывают из контекста, устанавливают сроки, будто 4 дня (идет подготовка к атаке – 24 Канал). Понимаете, как мы можем знать, когда враг планирует (осуществить обстрел – 24 Канал),

– сказал он.

Игнат подчеркнул, что Россия может планировать удар характерно, как они это всегда делают с атакой по Киевской или Одесской области, или по Западу нашего государства. Тогда оккупанты действительно могут назначить день, однако со временем его отсрочить или еще что-то додумать.

"Все происходит к тем задачам, которые они себе ставят, и к складывающейся обстановке", – подчеркнул спикер Воздушных сил.

Игнат также отметил, что, учитывая различные факторы, особенно разведданные, которые есть у врага, или погодные условия. Поэтому решение враг принимает о массированном обстреле накануне.

Поэтому вычислить какие-то даты не нужно, нужно быть всегда настороже что это может произойти в любой день,

– отметил он.

Напоследок спикер отметил, что противник также не привязывается к своим сакральным датам и наносит массированный удар, чтобы это было неожиданно для нас.

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