Однако вряд ли это была последняя массированная атака россиян по Украине. Такое мнение 24 Каналу выразил политтехнолог Борис Тизенгаузен. Он отметил, что думал для подготовки к такому масштабному удару россиянам нужно больше времени.

Важно Будет кампания целенаправленных ударов: в Defence Express допустили цель российских обстрелов

Атаки будут продолжаться

Оперативные детали вражеской атаки в нашей телеграме.

Враг в течение 5 дней смог совершить две масштабные атаки, запустив по меньшей мере 500 ракет и дронов-камикадзе.

Будут продолжать. Будут менять цели и тактику,

– сказал Тизенгаузен.

К сожалению, у россиян есть ракеты, чтобы терроризировать мирные города Украины, поэтому не будем игнорировать сигналы воздушной тревоги и идем в укрытие.

Когда я выходил из укрытия со своей собакой, шли люди с детьми. Взрослые и дети с портфелями, в которых несли самые ценные вещи. У детей были такие взрослые выражения лица. Все понимают и ненавидят этих недолюдей (россиян – 24 Канал) еще больше,

– добавил политтехнолог.

Он подчеркнул, что такую нацию невозможно победить.

Важно! В вечернем обращении 2 января президент Владимир Зеленский призвал не игнорировать тревогу.

Последние массированные атаки по Украине: коротко