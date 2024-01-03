Проте навряд чи це була остання масована атака росіян по Україні. Таку думку 24 Каналу висловив політтехнолог Борис Тизенгаузен. Він зауважив, що думав для підготовки до такого масштабного удару росіянам треба більше часу.

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Атаки продовжуватимуться

Оперативні деталі ворожої атаки – у нашому телеграмі.

Ворог протягом 5 днів зміг здійснити дві масштабні атаки, запустивши щонайменше 500 ракет та дронів-камікадзе.

Будуть продовжувати. Будуть змінювати цілі та тактику,

– мовив Тизенгаузен.

На жаль, у росіян є ракети, щоб тероризувати мирні міста України, тому не ігноруймо сигнали повітряної тривоги та йдемо в укриття.

Я коли виходив з укриття зі своєю собакою, йшли люди з дітьми. Дорослі й діти з портфелями, у яких несли найцінніші речі. У дітей були такі дорослі вирази обличчя. Всі все розуміють й ненавидять цих недолюдей (росіян – 24 Канал) ще більше,

– додав політтехнолог.

Він наголосив, що таку націю неможливо перемогти.

Важливо! У вечірньому зверненні 2 січня президент Володимир Зеленський закликав не ігнорувати тривоги.

Останні масовані атаки по Україні: коротко