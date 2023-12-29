Почалася повітряна тривога ще ввечері 28 грудня, а згодом кількома хвилями продовжилася до ранку 29 грудня. Усе, що відомо про масовану атаку по Україні – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Почалася атака з пусків "Шахедів"

Повітряні сили оголосили тривогу о 22:11. Тоді повідомляли, що у Сумській області існує загроза застосування дронів-камікадзе. Згодом тривога поширилася і на Південь України, сирени лунали на Сумщині, Чернігівщині, Одещині, Миколаївщині та Херсонщині.

О 23:30 потужні вибухи пролунали в Одесі. Там стало відомо про влучання уламків у багатоповерхівку. Передували цьому повідомлення від місцевих кореспондентів про роботу ППО у місті.

О 00:00 29 грудня підтвердив інформацію глава ОВА Олег Кіпер. Він зазначив, що уламки збитого дрона пошкодили багатоповерховий будинок в Одесі. Внаслідок цього спалахнула пожежа.

За словами глави ОВА, на місці працюють фахівці. Що стосується постраждалих, то відповідна інформація уточнюється.

Далі тривогу через рух безпілотників оголосили на Київщині, Житомирщині, Чернігівщині, Вінниччині, Черкащині, Кіровоградщині.

О 3:21 у Хмельницькій області чули звуки вибухів. Там українська ППО збивала російські безпілотники типу "Шахед".

Уже о 4:23 вибухи пролунали у Львові й Львівській області. Очільник ОВА Максим Козицький повідомляв, що у Яворівському районі працювала ППО. За кілька хвилин після цього гучні вибухи чули й мешканці самого Львова.

Міський голова Львова Андрій Садовий розповів, що має інформацію про 2 прильоти у Львові. Він написав, що оперативні та комунальні служби виїхали та працюють на місцях.

О 5:35 по всій Україні пролунали відбої повітряної тривоги.

Далі ворог пустив по Україні ракети

Ще вночі 29 грудня ворог вдарив ракетами по Конотопу у Сумській області. Внаслідок обстрілу постраждала багатоповерхівка, було травмовано три людини. Також сталося загоряння автомобіля.

Уже зранку росіяни пустили ракети по Харкову низку ракет. У місті пролунала серія вибухів. О 05:09 мер міста Ігор Терехов повідомив, що в обласному центрі пролунали щонайменше 6 вибухів.

Після повідомлення Терехова у Харкові пролунали ще щонайменше 3 вибухи.

Згодом, о 6:17, очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що ворог випустив по місту близько 10 ракет. Попередньо Харків обстрілювали двома видами ракет – С-300 та Х-22.

О 03:29 Повітряні сили попередили, що зафіксували виліт 9 бортів Ту-95МС з аеродрому "Оленья" у Мурманській області Росії.

О 6:32 Повітряні сили повідомили, що ворог здійснив пуски з Ту-95МС. Через це у низці областях оголосили повітряну тривогу.

О 7 ранку у Харкові пролунали нові вибухи. Кореспонденти Суспільного нарахували щонайменше 8 вибухів. О 7:55 міський голова повідомив про третю хвилю обстрілів міста.

О 7:05 також вибух прогримів у Дніпрі. Повітряні сили повідомили про загрозу балістики з півдня. Станом на 07:13 кореспондент Суспільного повідомив про повторні вибухи у Дніпрі.

Згодом місто знову сколихнули вибухи. Про нову серію вибухів повідомили станом на 07:37.

О 7:23 вибухи також чули у Запоріжжі. Через кілька хвилин у Запоріжжі знову прозвучали вибухи.

О 7:34 вибухи почули й у Києві. Міський голова Віталій Кличко повідомляв, що у місті працює українська ППО. В Київській обласній військовій адміністрації теж повідомили про роботу сил ППО та закликали до інформаційної тиші на момент атаки.

Водночас про вибухи в Одесі близько 07:44 повідомили журналісти. У Повітряних силах заявляли, що в напрямку Одеси летять крилаті ракети з Кіровоградської області. Близько 08:04 пролунав ще один вибух. Місцеві кажуть, що він був потужним.

У Силах оборони Півдня наголосили, що працюють системи ППО по ворожих цілях. Варто зберігати спокій та дбати про власну безпеку.

Близько 8:54 повторні вибухи пролунали у Львові. Очільник Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що, за попередньою інформацією, у Львові окупанти поцілили у житловий будинок. За його даними, є постраждалі.

Також в одному з ліцеїв міста почалася пожежа. Ймовірно, через падіння уламків ракети. Близько 08:50 у Львові було чути ще один звук вибуху.

Уже о 9:37 по всій Україні пролунали відбої повітряної тривоги через загрозу крилатими ракетами.

Які наслідки масованої комбінованої атаки по Україні

Одеса

В Одесі внаслідок атаки "Шахедами" спалахнула пожежа в багатоквартирному будинку під час обстрілу, однак полум'я вдалось оперативно приборкати. Мер міста Геннадій Труханов запевняє, що влада планує допомагати людям у відновлення житла, для цього невдовзі розпочнуть збір усіх відповідних документів.

Будемо допомагати всім, хто постраждав. Будемо оформляти всі документи, приймати форми, аби люди могли зробити ремонти,

– сказав мер.

Власне, вранці 29 грудня розпочне роботу оперативний штаб, куди можуть звертатися мешканці пошкодженого будинку щодо отримання допомоги за житло, яке повністю чи частково зруйнували російські окупанти.

Наслідки удару по Одесі – постраждав житловий будинок: дивіться відео

Окрім того, відомо про 15 постраждалих. Серед них – 2 дітей. Їм 6 та 8 років. Медики надають постраждалим усю необхідну допомогу.

Тим часом рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки удару. Наразі розбирають завали.

Що відбувається в Одесі після моторошного терористичного удару: дивіться відео



Окупанти атакували житлові будинки в Одесі / Пресслужба НГУ



Ворог прицільно б'є по цивільного населенню / Пресслужба НГУ



Військові та рятувальники продовжують розбирати завали / Пресслужба НГУ



Кадри моторошних руйнувань просто шокують / Пресслужба НГУ



Розбирати завали рятувальникам допомагають військові / Пресслужба НГУ

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер також розповів, що внаслідок атаки по Одесі є також влучання у триповерховий будинок.

Рятувальники тільки що дістали з-під завалів тіло людини. Кількість жертв внаслідок російської ракетної атаки зросла до трьох.

Пошукові операції продовжуються,

– написав Кіпер.

З житлової 17-типоверхівки ДСНС врятували 23 людини. Також у місті внаслідок обстрілу пошкоджено ліцей.

Наслідки російської атаки по Одесі / Фото з телеграм-каналу Олега Кіпера

Київ

Начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко повідомив, що внаслідок ракетної атаки по столиці зафіксовано падіння уламків також в Подільському та Святошинському районах.

Попередньо, є загоряння житлового багатоповерхового будинку. Інформація уточнюється,

– написав він.

Крім того, про пожежу в Києві повідомив і міський голова Віталій Кличко. Він зазначив, що у Подільському районі палає складське приміщення. Мер української столиці також зауважив, що всі служби уже працюють на місці подій.

Сергій Попко також додав, що у Подільському районі внаслідок атаки, за попередніми даними, є поранені. Він наголосив, що інформація ще уточнюється, а всі служби слідують на місце подій.

Міський голова Києва Віталій Кличко також повідомив, що наразі 7 є госпіталізованих у столиці. 5 із них – у Шевченківському районі. Медики працюють на місці виклику.

До цього він повідомляв, що відомо про 5 постраждалих у столиці. Усіма ними наразі вже опікуються медичні працівники.

"У Подільському районі двом чоловікам медики надали допомогу на місці. Одного постраждалого госпіталізували у Святошинському районі та двох – у Шевченківському", – написав він.

Крім того, про поранених у Києві повідомив і начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко. Він написав, що, попередньо, у Подільському районі багато постраждалих.

Віталій Кличко також сказав, що орієнтовно троє людей перебувають під завалами пошкодженого уламками ракети складського приміщення в Шевченківському районі. Трьох людей уже дістали. Наразі пошуково-рятувальна операція триває.

Сергій Попко розповів, що в Подільському районі горить склад на площі орієнтовно 3 000 квадратних метрів. Є багато поранених, кількість уточнюється.

У Святошинському районі зафіксовано загоряння житлового незаселеного багатоповерхового будинку. На іншій локації є загоряння трьох припаркованих автомобілів. Обидві пожежі ліквідовано. Виявлено одного потерпілого,

– написав Попко.

Він також зазначив, що у Шевченківському районі, попередньо, є пошкодження житлового будинку. Загоряння на території гаражів ліквідовано. Також зафіксована пожежа на території складських приміщень і на нежитловій забудові. Попередньо, виявлено 6 постраждалих.

"В Дарницькому районі, на території приватного сектора зафіксовано пошкодження будинку. Без займання. Інформація щодо потерпілих з'ясовується", – зазначив він.

Далі Попко зауважив, що в Шевченківському районі також виявлено загоряння в недобудованому бізнес-центрі. Інформація щодо потерпілих з'ясовується.

Сергій Попко також зазначив, що в Києві повітряна тривога оголошувалася тричі й сумарно тривала майже 5 годин. Під час останньої тривоги столиця була атакована кількома десятками ракет різного типу.

Вони заходили на місто хвилями й з різних напрямків. Силами та засобами протиповітряної оборони над Києвом було уражено понад три десятки повітряних цілей,

– сказав він.

Попко також розповів, що пошкоджена будівля станції метро Лук'янівська, вхід до метро закритий, потяги проїжджають станцію без зупинок.

Зрештою у КМДА уточнили, що, за оперативною інформацією медиків, наразі внаслідок ракетної атаки у столиці постраждали 23 людини. 20 із них – госпіталізували Одна людина загинула.

Віталій Кличко також сказав, що тіло одного загиблого дістали з-під завалів складського приміщення в Шевченківському районі столиці.

Дніпро

У Дніпрі загорівся один із торговельних центрів міста. Про це повідомили очевидці з місця події. Також Суспільне.Дніпро повідомило, що у місті призупинено рух за тролейбусними маршрутами №19, "А", "Б" та трамвайним маршрутом №11.

У Дніпрі горів торговельний центр / Відео з акаунта @K_Loukerenko у соцмережі Х

Стало відомо про пошкодження пологового будинку. Про це повідомили журналісти, зазначивши, що в медичному закладі – вибиті вікна.

Згодом на сторінці медзакладу в інстаграмі повідомили, що поранених чи загиблих – немає.

Далі Голова ДОР Микола Лукашук підтвердив, що у Дніпрі є загиблі й постраждалі і наголосив, що на місцях працюють всі служби.

Внаслідок атаки по Дніпру є жертви і постраждалі. Щирі співчуття рідним та близьким загиблих. Сьогоднішній ранок вкотре показав, з якими маніяками ми маємо справу,

– написав він.

Спершу було відомо про 4 загиблих внаслідок атаки. Однак згодом рятувальники виявили тіло ще одного загиблого. Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак наголосив, що кількість жертв ще може змінитися, оскільки під завалами ще можуть бути люди.

Маємо ще одного загиблого. Тож на зараз вже 5 жертв. Збільшилась кількість й постраждалих. Їх – понад 20. Пошуково-рятувальна операція триває. Під завалами можуть бути люди,

– сказав він.

Лисак повідомив, що на місці влучань допомагають всі: екстрені служби, волонтери, містяни.

Наслідки ворожої атаки по Дніпропетровській області / Фото з телеграм-каналу Сергія Лисака

Серед поранених є дитина, повідомили в обласній прокуратурі. Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

Наслідки атаки по Дніпру / Фото Національної поліції України

Львів

Мер Львова Андрій Садовий розповів, що ворог запустив по області понад 10 ударних безпілотників типу "Шахед". Унаслідок атаки сталось загоряння на об'єкті критичної інфраструктури.

Уже внаслідок ракетної атаки сталось влучання у житловий будинок, а також загорівся один із ліцеїв. Станом на 9:20 відомо про 1 загиблого внаслідок атаки та 8 поранених. Інформацію про це підтвердив Садовий.

Також Андрій Садовий розповів, що окупанти пошкодили у Львові 3 школи та дитячий садок. Очільник Львівської ОВА Максим Козицький уточнив, що внаслідок ракетної атаки пошкоджено будинок на вулиці Хоткевича.

Очільник Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що станом на 10:33 кількість поранених збільшилась до 15. Чотирьох з них госпіталізували.

Максим Козицький уточнив, що усі поранені перебувають у стані середньої важкості. На момент ракетної атаки люди перебували у домівках. Більшість з них зазнали поранень через осколки вікон, які вибило вибуховою хвилею.

Які наслідки атаки на Львів / Фото Садового, ДСНС області

Влада Львова зазначає: люди, які потребують переселення, можуть звернутись за допомогою, поки триватимуть ремонтні роботи.

Будівлі, що постраждали під час масованого удару / Фото Суспільного

Івано-Франківська область

Очільниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук розповіла, що на території Івано-Франківської області працювали сили ППО, які збили повітряні цілі.

Інформація про постраждалих та пошкодження уточнюється.

Запоріжжя

У Запорізькій ОВА розповіли, що цілями ворога стали території кількох підприємств міста. Одна з ракет влучила по відкритій місцевості, ще одна зруйнувала приватний будинок. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено багатоповерхівки в одному з районів обласного центру.

На жаль, наразі відомо про одну загиблу жінку. Попередньо - 10 постраждалих. Під завалами однієї з будівель можуть перебувати люди,

– написав очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

Наслідки масованого ракетного удару по Запоріжжю / Фото з телеграм-каналу Юрія Малашка

За його словами, на місцях працюють оперативні служби. Одну з ворожих ракет було збито засобами ППО в Запорізькому районі.

В Запоріжжі є руйнування після атаки окупантів / Фото Національної поліції України

Харків

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що вибуховою хвилею в місті була пошкоджена будівля медзакладу, на території сталася пожежа. Пошкоджено автомобіль екстреної допомоги. На щастя, жоден з пацієнтів чи медперсоналу не постраждав.

За попередніми даними через обстріли міста 1 людина загинула та 9 людей травмовані, виклики продовжують надходити. Медики надають постраждалим всю необхідну медичну допомогу.

Згодом очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів, що під час ворожих ракетних ударів по Харкову постраждали приміщення Обласного центру онкології.

У кількох корпусах медзакладу вибуховою хвилею пошкоджено близько 70 вікон та дах на площі 30 квадратних метрів,

– написав він.

Наслідки обстрілу Харкова / Фото з телеграм-каналу Олега Синєгубова

Синєгубов сказав, що наразі оперативні служби усувають наслідки ворожої агресії.

Скільки повітряних цілей пустили окупанти по Україні

У Повітряних силах ЗСУ розповіли, що ця атака з повітря була наймасованішою з початку російського вторгнення в Україну Так, ворог завдав масованого ракетного удару по Україні. Атаковано об’єкти критичної інфраструктури, промислові та військові об’єкти.

За попередніми результатами цієї ночі противник застосував проти України 158 засобів повітряного нападу: ракети різних типів та ударні БпЛА,

– написали військові.

Зрештою Повітряні сили повідомили, що Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із підрозділами Сил оборони України знищено 114 повітряних цілей: 27 ударних БпЛА "Шахед", 87 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55.

Крім того, речник Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що цієї ночі росіяни пускали на Україну все, що могли.

Фактично, летіло все, мабуть, "Калібрів" не було. А так і "Кинджали" ми бачили, і балістику, і С-300, і крилаті ракети, які досі ще знаходяться на наших радарах. Далі ми бачимо застосування "Шахедів" теж було, летіли з південно-східного напрямку,

– наголосив речник.

Він розповів, що російські загарбники застосовували ракети Х-22 або ж Х-32. Було зафіксовано також близько 18 стратегічних бомбардувальників Ту-95. За попередньою інформацією, ракети Х-101, Х-555 було застосовано теж.

Якою була реакція на російський масований удар від влади

Володимир Зеленський відреагував на масовану російську атаку. Він зазначив, що понад 110 ракет цієї ночі запустили по Україні.

Росія била майже всім, що має у своєму арсеналі: "Кинджали", С-300, крилаті ракети, БпЛА. Стратегічні бомбардувальники запускали Х-101/Х-505. Приблизно 110 ракет було випущено, більшу частину збито,

– написав Зеленський.

Як зазначив президент, на жаль, внаслідок обстрілів є загиблі та поранені. Водночас всі служби працюють у посиленому режимі та надають необхідну допомогу людям.

"Мої співчуття рідним і близьким загиблих, якнайшвидшого одужання постраждалим… Російський терор повинен програти – і саме так і буде", – додав глава держави, акцентувавши, що Україна обов'язково відповість загарбникам на їхні атаки та продовжуватиме вести боротьбу.

Наслідки російських обстрілів українських міст: дивіться відео з соцмереж Зеленського

Український омбудсмен Дмитро Лубінець зазначив, що немає місця на карті України, де б Росія не скоювала злочини проти мирних жителів України. За його словами, Росія порушує права на життя, безпеку, житло — щодня та щоночі.

Мої представники вже виїхали на місця трагедій. Кому потрібна допомога — звертайтеся до наших регіональних представництв,

– написав він.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що українські сили ППО вкотре продемонстрували високий рівень професійності. Більшість повітряних цілей були збиті.

Він також подякував воїнам за врятовані життя.

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що Україні потрібна підтримка від наших міжнародних партнерів.

"Ми будемо ще міцнішими, робимо все, щоб зміцнювати наш повітряний щит. Але світ має бачити, що нам потрібно більше підтримки і сили для того, щоб зупинити цей терор", – сказав він.

Єрмак також не знає, як світ має називати російську армію. За його словами, світ також має розуміти, хто це.