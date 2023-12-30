За словами президента, в українських населених пунктах постраждала сотня цивільних об'єктів. Наразі ж рятувальники та інші спеціальні служби беруть участь у ліквідації російської атаки.

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Зеленський висловився про ліквідацію російської атаки

Глава держави зазначив, що загалом через цей удар терористів постраждали щонайменше 159 людей. Серед них, станом на цей час, 39 загиблих.

Мої співчуття рідним і близьким. Усім пораненим і травмованим надано необхідну допомогу,

– заявив Зеленський.

Він подякував усім нашим рятувальникам з ДСНС України, працівникам і працівницям комунальних підприємств, правоохоронцям – усім, хто зараз на місцях допомагає, підтримує людей, розбирає завали й відновлює нормальне життя.

В Україні досі ліквідовують наслідки російської атаки / Фото з телеграм-каналу Володимира Зеленського

"Окремо хочу подякувати всім лідерам світу, політикам і громадським діячам, які засудили цю атаку. Дякую журналістам із багатьох країн, які підтримують наших людей і розповідають правду про російське зло та про наш захист", – написав президент.

Володимир Зеленський також зауважив, що зброя в руках українців – це завжди захист життя, а кожен прояв російського терору знов і знов доводить, що не можна зволікати з допомогою тим, хто протистоїть терору. Водночас він наголосив, що весь світ разом має перемогти терор.

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