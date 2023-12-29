На тлі жахливих обстрілів України зранку 29 грудня західні союзники вирішили посилити допомогу. Зокрема? в Україну поїдуть ракети британського виробництва для нашої ППО.

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Що передасть Британія

Велика Британія швидко посилює протиповітряну оборону України після смертоносних авіаударів Путіна. Сотні зенітних ракет британського виробництва надсилаємо для того, щоб Україна мала все необхідне для захисту від варварських бомбардувань Путіна,

– ідеться в повідомленні.

На жаль, всю п'ятницю, 29 грудня, з'являються нові повідомлення про загиблих. Окупанти били по багатьох українських містах.

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Підтримка ППО важлива