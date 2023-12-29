Він назвав російського диктатора Володимира Путіна "бункерним щуром". Данілов також запевнив, що відповідь за масований удар по Україні 29 грудня не забариться.

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Данілов відреагував на атаку російської армії

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Секретар РНБО зазначив, що українці зустрічають цей день з холодною ненавистю і гарячим серцем. Він також запевнив, що за Дніпро, Одесу, Львів, Харків і Київ – відповідь не забариться.

Все це справа бункерного щура, який своїми руками риє власну могилу, прийнявши рішення напасти на Україну, яка врешті-решт його і поховає. Ми будемо боротися стільки, скільки це буде необхідно,

– сказав Данілов.

Водночас секретар РНБО назвав п'ять головних пунктів після чергового масованого удару Росії по Україні. Серед них він виокремив збільшення ненависті до Росії та її громадян, які покірно підтримують терористичний режим та окупаційну владу. За його словами, вони є ворогами українського народу.

Данілов також наголосив на максималізації несприйняття всього, що пов'язане з Росією, а саме – культура, мова, традиції, оскільки це країна, яка вбиває дітей та обирає "військовими" цілями пологові будинки.

Він також заперечив припущення розмов та дій у напрямі будь-яких компромісів з країною-агресоркою, яку назвав "гнійливим шматком недоімперії". Важливою тезою також було остаточне знищення можливості існування будь-яких проросійських рухів в Україні.

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