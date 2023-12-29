Народний депутат, секретар Комітету Верховної Ради з питань безпеки, оборони та розвідки, полковник СБУ Роман Костенко наголосив 24 Каналу, що основні рішення – за Ставкою Верховного Головнокомандувача. Однак дещо потрібно зробити вже тепер.

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"Яку б не вибрали стратегію – або стояти в обороні, або активно просуватись – нам потрібно зробити єдине. На підконтрольній території будувати свої лінії Сирського, Тарнавського, Залужного. Оці лінії мають бути побудовані в кожній області", – переконаний Костенко.

Так буде певність, що ворог не піде далі. Тоді згодом можна планувати подальші дії, зокрема, наступальні. Але для цього, крім рішення, потрібні відповідні ресурси.

Яка стратегія ближча для України

На думку Костенка, на українсько-російському фронті позиційна війна приблизно з моменту звільнення Херсонщини в листопаді 2022 року. Відтоді лінія фронту глобально не зсунулась: десь захисники відвоювали частину, десь противник просунувся.

Надалі можна вибрати одну зі стратегій:

звільняти території;

знищувати сили й засоби противника.

Нардеп належить до прихильників саме другої стратегії.

Така стратегія видається реальнішою. <...> Знищуючи противника без прив'язки до території, а також економічно – санкціями, ми можемо змусити Росію вийти з наших територій,

– зазначив Костенко.

Зверніть увагу! Генсек НАТО Єнс Столтенберг також заявляв, що військові досягнення можна виміряти не лише квадратними кілометрами, а й завданими втратами противнику.

Наступ 2023 року пішов не за планом: основне