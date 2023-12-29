Народный депутат, секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам безопасности, обороны и разведки, полковник СБУ Роман Костенко отметил 24 Каналу, что основные решения принимает Ставка Верховного главнокомандующего. Однако кое-что нужно сделать уже сейчас.

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"Какую бы ни выбрали стратегию – либо стоять в обороне, либо активно продвигаться – нам нужно сделать одну вещь. На подконтрольной территории строить свои линии Сырского, Тарнавского, Залужного. Эти линии должны быть построены в каждой области", – убежден Костенко.

Так будет уверенность, что враг не пойдет дальше. Тогда позже можно планировать дальнейшие действия, в том числе наступательные. Но для этого, кроме решения, нужны соответствующие ресурсы.

Какая стратегия ближе для Украины

По мнению Костенко, на украинско-российском фронте позиционная война примерно с момента освобождения Херсонщины в ноябре 2022 года. С тех пор линия фронта глобально не сдвинулась: где-то защитники отвоевали часть, где-то противник продвинулся.

В дальнейшем можно выбрать одну из стратегий:

освобождать территории;

уничтожать силы и средства противника.

Нардеп принадлежит к сторонникам именно второй стратегии.

Такая стратегия кажется более реальной. <...> Уничтожая противника без привязки к территории, а также экономически – санкциями, мы можем заставить Россию уйти с наших территорий,

– отметил Костенко.

Обратите внимание! Генсек НАТО Йенс Столтенберг также заявлял, что военные достижения можно измерить не только квадратными километрами, но и нанесенными противнику потерями.

Наступление 2023 года пошло не по плану: основное