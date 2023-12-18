Так, Силы обороны из-за нехватки артиллерийских боеприпасов и иностранной помощи вынужденно свернули отдельные военные операции. Об этом заявил командующий Оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

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Не хватает снарядов

По словам генерала, по всей линии фронта украинским военным не хватает 122-миллиметровых и 152-миллиметровых боеприпасов. Тарнавский отметил, что это очень большая проблема.

Кроме того, на ход боевых действий влияет сокращение помощи от союзников. Как следствие – Силы обороны вынужденно отказываются от поставленных перед собой задач или сокращают из-за неспособности обеспечить их реализацию при условии нехватки нужного вооружения.

Справка: Заявление Тарнавского прозвучало на фоне задержания помощи Украины от США и ЕС. Конгресс до сих пор не утвердил финансирование поставок Киеву в размере 60 миллиардов долларов, а Венгрия заблокировала выделение Украине 50 миллиардов евро от ЕС.

Что еще сказал генерал

Силы обороны на юго-восточном направлении на одних участках перешли к обороне , а на других пытаются наступать .

, а на других . Россияне в это время не прекращают штурмы Авдеевки. Стремясь окружить город, оккупанты постоянно меняют тактику . Им удалось достичь частичного успеха на некоторых участках, продвинувшись примерно на 1,5 – 2 километра.

. Им удалось достичь на некоторых участках, продвинувшись примерно на 1,5 – 2 километра. Украинские силы на передовой нуждаются в отдыхе и ротации . "У каждого командира должен быть резерв", – подчеркнул генерал.

. "У каждого командира должен быть резерв", – подчеркнул генерал. Украине все больше нужны противовоздушные средства для защиты от многочисленных ударов российских "Шахедов".

для защиты от многочисленных ударов российских "Шахедов". По мнению Тарнавского, F-16 способны изменить ситуацию на фронте.

Залужный сделал несколько заявлений для СМИ

Главнокомандующий Валерий Залужный прокомментировал ряд сообщений в СМИ. В частности, он подтвердил, что 17 декабря в одном из его кабинетов нашли устройство для прослушивания. Генерал отметил, что он давно не пользовался этим помещением. "Поэтому это просто уже под мою встречу, видимо, готовились", – предположил он.

Отдельно военный отреагировал на усиление мобилизации в Украине. По его словам, нужно вернуть процесс мобилизации в "старые рамки", которые работали раньше. Уволенных приказом президента Зеленского областных военкомов Залужный назвал профессионалами.

Также Главнокомандующий не оставил в стороне информацию, освещенную немецким изданием Welt. Оно писало, что Залужный имеет план нового контрнаступления в 2024 году. Генерал заметил, что не планирует рассказывать о своих военных намерениях. Он подчеркнул, что о таком ни в коем случае говорить нельзя.