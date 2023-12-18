Об этом Главнокомандующий сообщил в комментарии "РБК-Украина". Он добавил, что это помещение долго стояло без дела, поэтому обнаруженная "прослушка" вряд ли привела к утечке данных.
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"Прослушка" Залужного
Главнокомандующий Валерий Залужный рассказал журналистам, что он должен был перебраться в помещение, где обнаружили "прослушку" 18 декабря в 7 утра.
Скажу вам так: это помещение, которое я должен использовать сегодня. В нем вчера в ходе проверки нашли ("прослушку" – 24 Канал),
– рассказал Залужный.
Он добавил, что это помещение не является его основным кабинетом и уже достаточно долго не использовалось. Главнокомандующий имеет несколько мест работы. Залужный не считает, что оттуда могла произойти утечка информации, составляющей государственную тайну. Промежуток между работой был значительный.
Комментарий Валерия Залужного по поводу "прослушки": смотрите видео
Что известно об инциденте
- СМИ со ссылкой на источники вечером 17 декабря сообщили, что в кабинете Залужного были обнаружены устройства для считывания информации. Впоследствии в СБУ подтвердили информацию, отметив, что они созданы из элементов неустановленного образца.
- Также Служба безопасности отметила, что обнаруженное устройство находилось в нерабочем состоянии. Каких-либо средств накопления информации или средств удаленной передачи аудиозаписей не обнаружено. Техническое устройство будет передано на экспертизу.
- Правоохранители открыли уголовное производство по статье о незаконных приобретениях, сбыте или использовании специальных технических средств получения информации.
- Информацию прокомментировали и в Генштабе, отметив, что прослушивающие устройства были установлены в кабинетах, предназначенных для работы Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины и работников Аппарата обеспечения его деятельности.