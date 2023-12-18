Об этом Главнокомандующий сообщил в комментарии "РБК-Украина". Он добавил, что это помещение долго стояло без дела, поэтому обнаруженная "прослушка" вряд ли привела к утечке данных.

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"Прослушка" Залужного

Главнокомандующий Валерий Залужный рассказал журналистам, что он должен был перебраться в помещение, где обнаружили "прослушку" 18 декабря в 7 утра.

Скажу вам так: это помещение, которое я должен использовать сегодня. В нем вчера в ходе проверки нашли ("прослушку" – 24 Канал),

– рассказал Залужный.

Он добавил, что это помещение не является его основным кабинетом и уже достаточно долго не использовалось. Главнокомандующий имеет несколько мест работы. Залужный не считает, что оттуда могла произойти утечка информации, составляющей государственную тайну. Промежуток между работой был значительный.

Комментарий Валерия Залужного по поводу "прослушки": смотрите видео

Что известно об инциденте