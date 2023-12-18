Про це Головнокомандувач повідомив у коментарі виданню "РБК-Україна". Він додав, що це приміщення довго стояло без діла, тому виявлена "прослушка" навряд призвела до витоку данних.

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"Прослушка" Залужного

Головнокомандувач Валерій Залужний розповів журналістам, що він мав перебратися в приміщення, де виявили "прослушку" 18 грудня о 7 ранку.

Скажу вам так: це те приміщення, яке я мав використовувати сьогодні. В ньому вчора в ході перевірки знайшли ("прослушку" – 24 Канал),

– розповів Залужний.

Він додав, що це приміщення не є його основним кабінетом і вже досить довгий час не використовувалося. Головнокомандувач має декілька місць роботи. Залужний не вважає, що звідти міг статися витік інформації, яка становить державну таємницю. Проміжок між роботою там був значний.

Коментар Валерія Залужного щодо "прослушки": дивіться відео

Що відомо про інцидент