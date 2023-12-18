Військові повідомили, що "прослушку" знайшли під час планової перевірки приміщень. Зокрема, елементи обладнання для зняття інформації знайшли в одному з місць дислокації. Раніше цю інформацію підтверджувала Служба безпеки.

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Що сказали у Генштабі про прослуховування

Пристрої для прослуховування були встановлені у кабінетах, призначених для роботи Головнокомандувача Збройних Сил України та працівників Апарату забезпечення його діяльності,

– заявили військові.

Щоб становити обставини інциденту, його наслідки та причетних осіб про подію повідомили в Службу безпеки України.