Президент України Володимир Зеленський подякував Повітряним силам, Службі безпеки України, Службі зовнішньої розвідки та Головному управлінню розвідки. Їхню роботу голова держави відзначив під час свого традиційного звернення до українців.

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Що сказав Зеленський

Президент висловив окрему подяку нашим розвідникам, СБУ та захисникам українського неба. Водночас голова держави не конкретизував.

І окрема вдячність – ГУР, СБУ, Повітряним силам та Службі зовнішньої розвідки. Той випадок, коли без деталей, але одне слово – потужно було. Дякую!

– сказав Зеленський.

Крім цього український лідер подякував партнерам за посилення ППО України та підтримку наших оборонних перспектив.

У неділю, 17 грудня, Зеленський також відзначив українських нацгвардійців, які разом з усіма допомагають рятувати життя після ударів з боку країни-агресорки та дають нашій державі більше безпеки.

Третя бригада оперативного призначення Нацгвардії – солдат Максим Осіпов та молодший сержант Владислав Мороз. Я дякую вам, хлопці, за вашу результативність! Чотирнадцята бригада оперативного призначення – молодший сержант Сергій Тихенко та капітан Григорій Токарь. Дякую! Пʼятнадцятий Слов’янський полк Нацгвардії – молодший лейтенант Олександр Роговський та лейтенант Богдан Шуліка. Молодці, воїни!

– заявив президент.

За його словами, світ допомагає, коли бачить, що держава та самі люди роблять все задля захисту, і що Україна дійсно має перспективи захиститися від російської агресії.

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