Водночас Володимир Зеленський наголосив, що відтепер буде ретельніше контролювати ситуації в областях та громадах. Він наголосив, що життя держави та людей є тим, що необхідно захищати від російської агресії.
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Що сказав Зеленський під час виступу
Український лідер зазначив, що всі повинні бути дорослими та розуміти, що немає відокремлених громад.
І якщо хтось на якійсь посаді, чи то в державній службі, чи в органах місцевого самоврядування, вважає, що війна вона десь там, а він може займатись іншим пріоритетним питанням – це велика помилка, яку треба виправити, і яку ми виправимо,
– сказав Зеленський.
Президент також зауважив, що через питання війни та євроінтеграції України багато часу не звертав увагу саме на ситуацію в областях.
Втім, він заявив, що тепер це зміниться.
Тому буду звертати, але прошу вас не давати мені можливості витрачати час на таку діяльність. Все ж хочеться, щоб все було зроблено для нашої перемоги. Дуже вас прошу не відволікати нас від війни, це велике прохання, не до всіх, але є саме такі люди,
– наголосив український лідер.
За словами Зеленського, головна задача - оборона нашої держави, а захист – обов'язок кожного.
Володимир Зеленський у Конгресі місцевих та регіональних влад: дивіться відео
Що відомо про проведення Конгресу
- У Львові 15 грудня Володимир Зеленський провів чергове засідання Конгресу місцевих та регіональних влад. Значну увагу свого виступу він присвятив євроінтеграції нашої держави. Президент також нагадав що у 2022 році ми здобули статус кандидата на вступ до ЄС, а відтепер є рішення про початок переговорів стосовно вступу.
- Водночас український лідер звернувся із закликом до усіх громад активно взаємодіяти у цьому як з урядом України, так і налагоджувати активно партнерства між українськими громадами та громадами в країнах ЄС.
- Володимир Зеленський подякував за плідну роботу керівникам прифронтових міст та областей України та заявив, що вони можуть розраховувати на підтримку керівництва країни.
- Крім того, у Конгресі взяв участь прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. Він наголосив, що уряд уже працює над завданнями, необхідними для членства в ЄС. Це також стосується приведення законодавства нашої країни до європейського.