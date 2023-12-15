Водночас Володимир Зеленський наголосив, що відтепер буде ретельніше контролювати ситуації в областях та громадах. Він наголосив, що життя держави та людей є тим, що необхідно захищати від російської агресії.

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Що сказав Зеленський під час виступу

Український лідер зазначив, що всі повинні бути дорослими та розуміти, що немає відокремлених громад.

І якщо хтось на якійсь посаді, чи то в державній службі, чи в органах місцевого самоврядування, вважає, що війна вона десь там, а він може займатись іншим пріоритетним питанням – це велика помилка, яку треба виправити, і яку ми виправимо,

– сказав Зеленський.

Президент також зауважив, що через питання війни та євроінтеграції України багато часу не звертав увагу саме на ситуацію в областях.

Втім, він заявив, що тепер це зміниться.

Тому буду звертати, але прошу вас не давати мені можливості витрачати час на таку діяльність. Все ж хочеться, щоб все було зроблено для нашої перемоги. Дуже вас прошу не відволікати нас від війни, це велике прохання, не до всіх, але є саме такі люди,

– наголосив український лідер.

За словами Зеленського, головна задача - оборона нашої держави, а захист – обов'язок кожного.

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