В то же время Владимир Зеленский подчеркнул, что теперь будет более тщательно контролировать ситуации в областях и общинах. Он сказал, что жизнь государства и людей есть тем, что необходимо защищать от российской агрессии.
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Что сказал Зеленский во время выступления
Украинский лидер отметил, что все должны быть взрослыми и понимать, что нет уединенных общин.
И если кто-то на какой-то должности, будь то в государственной службе или в органах местного самоуправления, считает, что война она где-то там, а он может заниматься другим приоритетным вопросом – это большая ошибка, которую нужно исправить, и которую мы исправим,
– сказал Зеленский.
Президент также отметил, что из-за вопросов войны и евроинтеграции Украины много времени не обращал внимание именно на ситуацию в областях.
Впрочем, он заявил, что теперь это изменится.
Потому буду обращать, но прошу вас не давать мне возможности тратить время на такую деятельность. Все-таки хочется, чтобы все было сделано для нашей победы. Очень вас прошу не отвлекать нас от войны, это большая просьба, не ко всем, но есть именно такие люди,
– подчеркнул украинский лидер.
По словам Зеленского, главная задача – оборона нашего государства, а защита – обязанность каждого.
Владимир Зеленский в Конгрессе местных и региональных властей: смотрите видео
Что известно о проведении Конгресса
- Во Львове 15 декабря Владимир Зеленский провел очередное заседание Конгресса местных и региональных властей. Значительное внимание во время своего выступления он уделил евроинтеграции нашего государства. Президент также напомнил, что в 2022 году мы получили статус кандидата на вступление в ЕС, а теперь есть решение о начале переговоров по вступлению.
- В то же время, украинский лидер обратился с призывом ко всем общинам активно взаимодействовать в этом как с правительством Украины, так и налаживать активное партнерство между украинскими общинами и общинами в странах ЕС.
- Владимир Зеленский поблагодарил за плодотворную работу руководителей прифронтовых городов и областей Украины и заявил, что они могут рассчитывать на поддержку руководства страны.
- Кроме того, в Конгрессе принял участие премьер-министр Украины Денис Шмигаль. Он подчеркнул, что правительство уже работает над задачами, необходимыми для членства в ЕС. Это также касается приведения законодательства нашей страны к европейскому.