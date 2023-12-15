В то же время Владимир Зеленский подчеркнул, что теперь будет более тщательно контролировать ситуации в областях и общинах. Он сказал, что жизнь государства и людей есть тем, что необходимо защищать от российской агрессии.

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Что сказал Зеленский во время выступления

Украинский лидер отметил, что все должны быть взрослыми и понимать, что нет уединенных общин.

И если кто-то на какой-то должности, будь то в государственной службе или в органах местного самоуправления, считает, что война она где-то там, а он может заниматься другим приоритетным вопросом – это большая ошибка, которую нужно исправить, и которую мы исправим,

– сказал Зеленский.

Президент также отметил, что из-за вопросов войны и евроинтеграции Украины много времени не обращал внимание именно на ситуацию в областях.

Впрочем, он заявил, что теперь это изменится.

Потому буду обращать, но прошу вас не давать мне возможности тратить время на такую деятельность. Все-таки хочется, чтобы все было сделано для нашей победы. Очень вас прошу не отвлекать нас от войны, это большая просьба, не ко всем, но есть именно такие люди,

– подчеркнул украинский лидер.

По словам Зеленского, главная задача – оборона нашего государства, а защита – обязанность каждого.

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