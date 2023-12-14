Глава государства подчеркнул, что решение, принятое Евросоветом в отношении Украины и Молдовы – общая победа наших государств. Кроме того, Зеленский также беседовал с президентом Грузии Саломе Зурабишвили.

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Президент Украины отметил, что он вместе с главой Молдовы поздравили друг друга с сегодняшним решением Европейского совета.

Это наша общая победа! Двигаемся в ЕС вместе!

– написал Зеленский.

Отреагировала на решение Евросовета и сама Майя Санду. Она подчеркнула, что для нее большая честь разделить путь в Европейский Союз с Украиной и Владимиром Зеленским.

"Этого не было бы без мужественного сопротивления Украины жестокому вторжению России. Начнём этот путь вместе, чтобы создать еще более сильную и объединенную Европу", – написала она.

Президент Украины побеседовал со своей грузинской коллегой

Зеленский также побеседовал с президентом Грузии Саломе Зурабишвили. Он поздравил ее и грузинский народ с важным решением о придании Грузии статуса кандидата на членство в ЕС.

Получил приветствие в связи с решением по Украине. Место Грузии – в нашем общем европейском доме,

– написал он.

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