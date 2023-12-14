Глава государства подчеркнул, что решение, принятое Евросоветом в отношении Украины и Молдовы – общая победа наших государств. Кроме того, Зеленский также беседовал с президентом Грузии Саломе Зурабишвили.
К теме Европейский совет открыл переговоры для Украины о вступлении: что происходит на саммите ЕС
Зеленский поговорил с Санду по поводу переговоров о вступлении Молдовы
Президент Украины отметил, что он вместе с главой Молдовы поздравили друг друга с сегодняшним решением Европейского совета.
Это наша общая победа! Двигаемся в ЕС вместе!
– написал Зеленский.
Отреагировала на решение Евросовета и сама Майя Санду. Она подчеркнула, что для нее большая честь разделить путь в Европейский Союз с Украиной и Владимиром Зеленским.
"Этого не было бы без мужественного сопротивления Украины жестокому вторжению России. Начнём этот путь вместе, чтобы создать еще более сильную и объединенную Европу", – написала она.
Президент Украины побеседовал со своей грузинской коллегой
Зеленский также побеседовал с президентом Грузии Саломе Зурабишвили. Он поздравил ее и грузинский народ с важным решением о придании Грузии статуса кандидата на членство в ЕС.
Получил приветствие в связи с решением по Украине. Место Грузии – в нашем общем европейском доме,
– написал он.
Европейский совет принял решение о начале вступления Украины в ЕС
- Европейский совет 14 декабря принял решение о начало переговоров о вступлении Украины в ЕС. Аналогичное решение также было принято и для Молдовы.
- Кроме того, Грузии предоставили статус кандидатов в члены Европейского Союза. В то же время, Боснию и Герцоговиной переговоры начнутся тогда, когда страна достигнет необходимого уровня соответствия критериям членства.
- Владимир Зеленский, комментируя решение Евросовета, отметил, что это "победа, мотивирующая, вдохновляющая и укрепляющая". Он также поблагодарил всех, кто работал, чтобы это решение произошло, и всех, кто помогал Украине.