Вечером 14 декабря глава Европейского Совета Шарль Мишель принес хорошую весть украинцам. Он отметил, что стартовали переговоры по вступлению нашего государства в Европейский Союз. Этому он посвятил свой твит в сети X.

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Детали о переговорах

Европейский Совет решил начать переговоры о вступлении с Украиной и Молдовой,

– отметил Мишель.

Источники 24 Канала в Брюсселе отметили, что никто не выступал против соответствующего решения. То есть в Европейском Совете все присутствовавшие были единодушны в вопросе старта переговоров по вступлению Украины и Молдовы в ЕС.

В то же время Мишель добавил, что ЕС предоставил Грузии статус кандидата. Что касается судьбы Боснии и Герцоговины, то переговоры начнутся тогда, когда страна достигнет необходимого уровня соответствия критериям членства. Следовательно, он пригласил комиссию доложить до марта 2024 года, чтобы принять соответствующее решение.