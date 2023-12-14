Сегодня, 14 декабря, стартовал первый день саммита лидеров стран ЕС. В ходе обсуждения журналисты подняли вопрос о позиции Европарламента по решению Европейской комиссии о размораживание для Венгрии 10 миллиардов евро, информирует 24 Канал.
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Позиция Европарламента по решению Европейской комиссии
Отвечая на вопросы журналистов по поводу отношения к соблюдению верховенства права в Венгрии, Метсола подчеркнула, что этот вопрос, как и верховенство права в целом, остается ключевым для Европейского парламента.
В частности, журналист отметил, что главы четырех крупных политических групп в Европейском парламенте направила письмо, критикуя решение Еврокомиссии.
По словам журналиста, это не тот вопрос, который Европарламент может рассматривать или голосовать за него, однако все же спросил о том, может ли Европарламент подвергнуть сомнению решение Еврокомиссии.
Метсола подчеркнула, что Европейский парламент четко указал свою позицию по этому вопросу и подтвердила, что они всегда поддерживали выполнение правил и соблюдение верховенства права.
Выполнены ли условия
По словам Метсоли, у Европейского парламента, разных политических групп есть вопросы по выполнению требований, которые дали бы возможным использование этих средств, поэтому не стоит недооценивать потребность в достижении согласия и единства.
Это означает, что многие государства-члены сегодня обращаются с запросами и открывают обсуждения по тем или иным вопросам, особенно на поддержку тех стран, которые испытали наибольшее давление из-за миграционного кризиса, потому что мы должны демонстрировать солидарность, должны реагировать на угрозы,
– отметила Мецола.
Она отметила достижение согласия по бюджету на 2024 год, однако обратила внимание на недостаточное количество ресурсов и отметила, что они в дальнейшем будут говорить о следующей рамке до 2027 года. В частности, будут говорить о том, что в их бюджете трудно распределять средства и поэтому они сталкиваются с неприятными ситуациями.
Резюмируя свой ответ, Метсола еще раз утвердила о четкой позиции парламента и заявила, что они будут продолжать высказываться в следующие недели, месяцы.
Что этому предшествовало: коротко
- 13 декабря 2023 года Еврокомиссия решила разморозить 10 миллиардов евро для Венгрии. Отмечается, что это произошло на фоне того, что венгерский премьер Виктор Орбан начал усиливать свою кампанию, чтобы предотвратить открытие переговоров о вступлении Украины в ЕС. По словам Еврокомиссии, Венгрия устранила недостатки судебной реформы. Именно поэтому Венгрия может претендовать на выплаты в размере около 10,2 млрд евро.
- Речь идет о половине средств из 22 миллиардов евро, которые есть в Фонде объединения. Их в Венгрии будет предоставлять Брюссель в течение нескольких лет. Однако Европейская комиссия предупредила, что может приостановить предоставление средств в случае нарушения Будапештом стандартов ЕС.