Ввечері 14 грудня глава Європейської Ради Шарль Мішель приніс хорошу вістку українцям. Він зазначив, що стартували переговори щодо вступу нашої держави до Європейського Союзу. Цьому він присвятив свій твіт у мережі X.

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Деталі щодо переговорів

Європейська Рада вирішила розпочати переговори про вступ з Україною та Молдовою,

– зазначив Мішель.

Джерела 24 Каналу у Брюсселі зауважили, що ніхто не виступав проти відповідного рішення. Себто у Європейській Раді усі присутні були одностайні в питанні старту переговорів шодо вступу України та Молдови до ЄС.

Водночас Мішель додав, що ЄС надала Грузії статус кандидата. Що стосується долі Боснії та Герцоговини, то переговори розпочнуться тоді, коли країна досягне необхідного рівня відповідності критеріям членства. Відтак, він запросив комісію доповісти до березня 2024 року, щоб ухвалити відповідне рішення.