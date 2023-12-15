Владимир Зеленский уделил большое внимание своего выступления евроинтеграции нашего государства и вопросу ситуации на местах: в разных областях и общинах Украины, информирует 24 Канал.

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Исторический результат для Украины

На заседании Конгресса местных и региональных властей президент подчеркнул, что в прошлом году (2022 год – 24 Канал) мы получили статус кандидата на вступление в ЕС, теперь есть решение о начале переговоров по вступлению.

По словам Зеленского, это изменение политической реальности в Европе и институциональное доказательство на уровне всей Европы, что Украина будет членом ЕС. Глава государства выразил благодарность всем в государстве, кто работал на этот результат и всем, кто помогал украинцам.

Политик подчеркнул, что в следующем году (2024 год – 24 Канал) мы должны проработать вместе с ЕС уже детали, начать процесс нашей интеграции, наших институтов по стандартам Европы. Он подчеркнул, что это не только законодательная работа, по законам и правилам, но и по реалиям нашей жизни, которые должны быть именно такими реалиями, чтобы чувствовалось, что наше государство готово к вступлению.

Призыв к общинам Украины

Зеленский обратился с призывом ко всем общинам активно взаимодействовать в этом как с правительством Украины, так и налаживать активное партнерство между украинскими общинами и общинами в странах ЕС.

Есть лидеры Европы, действительно настоящие друзья Украины, есть государства Европы, которые активно нас поддерживают, выступают как адвокаты Украины на европейских площадках. Безусловно, наши близкие партнеры, но должно быть и больше всего общин в Европе, которые поддержат сближение с Украиной. Такой работы должно быть больше на местном уровне,

– подытожил глава государства.

Зеленский отметил, что на этом заседании Конгресса наших украинских общин уделят максимальное внимание ситуации на местах: в разных областях Украины, в разных общинах.

Благодарность за плодотворную работу

Владимир Зеленский поблагодарил за плодотворную работу руководителей прифронтовых городов и областей Украины и заявил, что они могут рассчитывать на поддержку руководства страны. В частности, глава государства выразил благодарность Роману Мрачко – начальнику Херсонской ОВА, его коллективу и Александру Гончаренко – начальнику городской военной администрации Краматорска.

Президент заверил, что руководители городов и областей могут рассчитывать на поддержку центральных властей.

В Конгрессе также принял участие премьер-министр Украины Денис Шмигаль. Он подчеркнул, что правительство уже работает над задачами, необходимыми для членства в ЕС, в частности над приведением законодательства нашей страны к европейскому.

Премьер-министр отметил о проведении селф-скрининга около 28 тысяч актов права ЕС. По его словам, Украина продолжает интеграцию в единый европейский рынок. Среди задач на 2024 год, которые очертил Шмигаль – продолжение "транспортного" и "экономического" безвизов, а также скорейшее получение "промышленного".

Конгресс местных и региональных властей: кратко