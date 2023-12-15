Владимир Зеленский уделил большое внимание своего выступления евроинтеграции нашего государства и вопросу ситуации на местах: в разных областях и общинах Украины, информирует 24 Канал.
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Исторический результат для Украины
На заседании Конгресса местных и региональных властей президент подчеркнул, что в прошлом году (2022 год – 24 Канал) мы получили статус кандидата на вступление в ЕС, теперь есть решение о начале переговоров по вступлению.
По словам Зеленского, это изменение политической реальности в Европе и институциональное доказательство на уровне всей Европы, что Украина будет членом ЕС. Глава государства выразил благодарность всем в государстве, кто работал на этот результат и всем, кто помогал украинцам.
Политик подчеркнул, что в следующем году (2024 год – 24 Канал) мы должны проработать вместе с ЕС уже детали, начать процесс нашей интеграции, наших институтов по стандартам Европы. Он подчеркнул, что это не только законодательная работа, по законам и правилам, но и по реалиям нашей жизни, которые должны быть именно такими реалиями, чтобы чувствовалось, что наше государство готово к вступлению.
Призыв к общинам Украины
Зеленский обратился с призывом ко всем общинам активно взаимодействовать в этом как с правительством Украины, так и налаживать активное партнерство между украинскими общинами и общинами в странах ЕС.
Есть лидеры Европы, действительно настоящие друзья Украины, есть государства Европы, которые активно нас поддерживают, выступают как адвокаты Украины на европейских площадках. Безусловно, наши близкие партнеры, но должно быть и больше всего общин в Европе, которые поддержат сближение с Украиной. Такой работы должно быть больше на местном уровне,
– подытожил глава государства.
Зеленский отметил, что на этом заседании Конгресса наших украинских общин уделят максимальное внимание ситуации на местах: в разных областях Украины, в разных общинах.
Благодарность за плодотворную работу
Владимир Зеленский поблагодарил за плодотворную работу руководителей прифронтовых городов и областей Украины и заявил, что они могут рассчитывать на поддержку руководства страны. В частности, глава государства выразил благодарность Роману Мрачко – начальнику Херсонской ОВА, его коллективу и Александру Гончаренко – начальнику городской военной администрации Краматорска.
Президент заверил, что руководители городов и областей могут рассчитывать на поддержку центральных властей.
В Конгрессе также принял участие премьер-министр Украины Денис Шмигаль. Он подчеркнул, что правительство уже работает над задачами, необходимыми для членства в ЕС, в частности над приведением законодательства нашей страны к европейскому.
Премьер-министр отметил о проведении селф-скрининга около 28 тысяч актов права ЕС. По его словам, Украина продолжает интеграцию в единый европейский рынок. Среди задач на 2024 год, которые очертил Шмигаль – продолжение "транспортного" и "экономического" безвизов, а также скорейшее получение "промышленного".
Конгресс местных и региональных властей: кратко
- Конгресс местных и региональных властей при Президенте Украины создан 25 февраля 2021 года. В основе его работы – задача Президента Украины по налаживанию тесного взаимодействия центральных органов государственной власти с органами местного самоуправления.
- Со времени создания Конгресса было проведено четыре его заседания: 30 сентября 2021, 29 октября 2021, 27 апреля 2022, и 4 марта 2023 года.
- Также проводились регулярные заседания его рабочих органов – Палаты местных властей, Палаты регионов и Президиума.