Зеленский подчеркнул, что уже ведет дискуссии с партнерами по ссылке обороноспособности Украины. Это касается передачи нашему государству нового оружия от партнеров.

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Работа во Львове и благодарность ДСНС

Зеленский отметил, что в этот день он находится во Львове. В частности, утром он был на Марсовом поле Лычаковского кладбища, где почтил наших павших воинов, которых Украина будет помнить всегда.

Сейчас – во Львовской политехнике. Провел Конгресс, заседание Конгресса местных и региональных властей. Вместе с чиновниками были и Премьер-министр, министры. Председатель Верховной Рады. Глава Офиса. Многие вопросы – разные аспекты взаимодействия центральной власти с общинами,

– сказал президент.

Глава государства также отметил, что очень важно, чтобы правительство было в постоянной коммуникации с местным самоуправлением, а руководители общин понимали, какая сейчас ситуация, чем живет наша страна и насколько важно быть полностью сосредоточенными на обороне и помощи людям.

Президент высказался об инциденте на Закарпатье и важной неделе

Зеленский подчеркнул, что на Конгрессе местных и региональных советов председатель Службы безопасности Украины доложил о задержании в Одессе, Херсонской области, Днепре коллаборантов. Он также рассказал и о других операциях службы.

Министр внутренних дел доложил о трагедии на Закарпатье. Врачи оказывают всю необходимую помощь. Глава областной администрации доложил детали,

– подчеркнул Зеленский.

Кроме того, президент подчеркнул, что продолжает работу с партнерами, чтобы единство в защите Украины сохранилось: и в Европе, и с Америкой, и со всеми остальными в мире, кто поддерживает нас, поддерживает государство и международное право.

"Следующие недели будут тоже активны в нашей внешней политике, и уже начали планировать активность на январь. Сделаем все возможное, чтобы Украина была сильной", – подчеркнул глава государства.

Он также отметил, что эта работа нужна, чтобы в следующем году украинцы могли быть уверены и в оборонной поддержке, и в макрофине, и в политической поддержке.

Напоследок Зеленский поблагодарил всех, кто помогает нашему государству и попросил заботиться о людях и о нашей Украине.